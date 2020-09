Neustadt

Magie und Musik mit Blick auf das Neustädter Land wird es am Donnerstag, 10. September, und am Freitag, 11. September, im Penthouse in Neustadts Kernstadt geben. Zauberkünstler Jan Langreder und das Duo MaNe treten mit einem abendfüllenden Programm an, das jeweils von 19 bis 21.30 Uhr dauert.

„Der Hunger nach Kultur und Unterhaltung ist da.“ An dieser Stelle wird Jan Langreder ernst. Diesen Hunger hätte er in den Monaten seit dem Shutdown gerne gestillt. Aus bekanntem Grund ging das nicht. Ein oder zwei Auftritte habe er seit März gehabt, sagt der Zauberkünstler. Und die auch nur unter erschwerten Bedingungen und weil er kleineren Theater bei der Existenzsicherung helfen wollte. Umso größer ist jetzt seine Freude und sein eigener Appetit auf ein Publikum im Penthouse, das er verzaubern darf.

Vom Kreuzfahrtschiff ins Neustädter Land

Der 22-jährige Suttorfer hat schon eine steile Karriere hingelegt. Sein Programm „Momente, die bleiben“ präsentierte Langreder bereits auf den Ozeanen der Welt. Er reiste als Unterhalter auf Kreuzfahrtschiffen mit. Und kommt nun wieder zu seinen Wurzeln. Bei der „Night of Light“, mit der Veranstalter im Juni auf ihre Misere hinwiesen, kamen Langreder, Penthouse-Inhaber Manuel Kressler und Veranstaltungstechniker Marc Berendsen ins Gespräch und beschlossen, sich gegenseitig zu helfen. So entstand die Idee zu „Magic meets Music“. „Nicht Jans erster Auftritt bei uns“, sagt Kressler.

Musik von zwei jungen Neustädtern

Für die Musik in dem Programm holte Langreder zwei Künstler hinzu, die wie er aus Neustadt stammen. Die Geschwister Malte und Nele Stalder – er Schüler, sie Studentin – stellen ältere Cover-Versionen, moderne Pop-Songs und eigene Stücke als Duo MaNe mit Gitarre, Keyboard und Gesang in Aussicht. Macht Langreder Pause, dann treten sie in dem zweieinhalbstündigen Programm auf die Bühne. Wird mit ihrer Musik und Langreders Zauberkunst der Hunger nach Kultur und Unterhaltung gestillt, so lässt sich der Durst leicht an der Penthouse-Bar löschen.

„Jetzt hoffen wir für beide Abende nur noch auf Sonnenschein“, sagt Kressler mit Blick auf die Terrasse des Penthouse, die einen weiten Blick über Neustadt bietet. Das wäre für alle die Krönung der Abende. Sollte es anders kommen, nehmen sie es aber auch gelassen. „Mehr als 50 Zuschauer pro Abend können ohnehin nicht dabei sein“, sagt der Veranstalter. Für sie sei auch drinnen genügend Platz.

Weitere Kulturabende sollen folgen

Die Veranstaltung soll ein erster Versuch sein. Kommt das Publikum nach den kulturabstinenten Monaten wieder? Ist es gewillt, seinen Hunger zu stillen? Wenn es gelingt, sollen ähnliche Abende folgen. Nach Möglichkeit mit Künstlern aus der Region. Vorschläge nimmt Kressler gerne unter info@penthouse-neustadt.de entgegen. Karten für „Magic meets Music“ können auf der Homepage www.penthouse-neustadt.de oder direkt im Penthouse, Marktstraße 26/27, gebucht werden. Sie kosten 10 Euro.

Von Beate Ney-Janßen