Amedorf

In diesem Jahr wird sich das Gesicht der Stadt verändern. Große Bauprojekte sollen in der Kernstadt starten und dabei manches Gebäude für immer verschwinden. Ähnliches geschah bereits 1979, als der Ausbau der Herzog-Erich-Allee starke Eingriffe ins Stadtbild entlang der Trasse nötig machte. Damals gab es allerdings einen guten Ausgang für zumindest eines der Gebäude: Die ehemalige Zehntscheune nahe der Liebfrauenkirche durfte nach Amedorf umziehen. Heute steht das beeindruckende Bauwerk unweit des Leine-Radweges und führt ein von der Öffentlichkeit eher unbeachtetes Dasein, dient allerdings hin und wieder Radlern als Pausenort und Fotomotiv.

Fast wäre die Scheune verschwunden

1976 hatte ein Gutachterausschuss festgestellt, dass die Scheune keinen wirtschaftlichen Wert mehr hatte und den Weg zur Beseitigung des Bauwerkes geebnet. Über die Jahre war das vermutlich im 14. Jahrhundert erbaute Gebäude Lager und Arbeitsstelle für die Jugendarrestanstalt, zeitweise auch Winterlager für Sport- und Segelboote und sogar Unterstand für Busse gewesen.

Anzeige

Eine Bürgerinitiative konnte den Abriss zugunsten der neuen Entlastungsstrecke für die stark frequentierte Marktstraße und den historischen Ortskern nicht verhindern. Weil die Stadt zu dieser Zeit weder räumlich noch finanziell die Möglichkeit hatte, das Gebäude umzusetzen und zu erhalten, sprangen die Brüder Heinz und Erich Wiegmann in die Bresche. Mit den Unternehmern vereinbarte man eine landwirtschaftliche Nutzung – die Scheune sollte an ihrem neuen Standort ein Schafstall werden.

Die Zehntscheune stand 1975 noch am alten Standort nahe der Liebfrauenkirche. Quelle: Jochen Mellin (Archiv)

Wiegmann wollte ein Museumsdorf schaffen

Für die Brüder Wiegmann, besonders Heinz, war der Umzug eine Herzensangelegenheit: Er wolle alte Gebäude für die Nachwelt erhalten, sagte er 1983 in einem Interview mit der Zeitschrift Impulse. Für das Gelände in Amedorf hatte er große Pläne: „Ich will eine niedersächsische Hofanlage im Original wieder aufbauen. Als Museumsdorf mit Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen, mit funktionierender Bäckerei und Töpferwerkstatt“, zitierte ihn die Zeitschrift. Der Zehntscheune sollte mit ihrer beeindruckenden Größe von 50 mal 13 Metern ein besonderer Platz auf dieser Anlage zukommen.

Auf seinem Grundstück, dem Gelände der ehemaligen Ziegelei auf dem Hohen Berge, ließen die Gebrüder Wiegmann das Gebäude mit Hilfe des Zimmermanns Jelde Hinrichs allerdings in etwas reduzierten Ausmaßen wieder neu aufbauen. 33 mal 13 Meter misst sie heute, bleibt dabei immer noch beeindruckend. Beim Wiederaufbau gab es auch optische Veränderungen, die das Bauwerk aufgewertet haben: Von außen gut zu sehen sind die sogenannten Schleppgauben auf dem Dach. Die hatte das Originalbauwerk nicht.

Aus dem geplanten Museumsdorf ist nichts geworden. Wiegmann hatte zwar noch ein weiteres Speichergebäude errichten lassen, musste es aber wieder abreißen, weil die Baugenehmigung fehlte. Auch zu der vereinbarten landwirtschaftlichen Nutzung der Zehntscheune als Schafstall ist es nicht gekommen. Bis vor wenigen Jahren wurde die Scheune noch als Veranstaltungsort für Diskoabende und private Partys genutzt. Seit 2016 ist sie nur noch Sehenswürdigkeiten im Neustädter Land und dient als Ausflugsziel.

Letzte Feier war eine Hochzeit 2016

„Damals haben wir die letzte Hochzeit in der Scheune gefeiert“, sagt Hartwig Huntemüller. Er hat das Gelände aus dem Nachlass von Wiegmann gekauft und eine letzte Vertragspflicht in der Scheune eingelöst. Seitdem wohnt Huntemüller mit seiner Familie nahe der Scheune in der ehemaligen Ziegelei, hat Teile der Betriebsstätte bereits liebevoll und zeitgemäß saniert. Für ihn fast ein Heimspiel: Seiner Familie habe das Gelände schon einmal gehört, sagt er. „Es musste aber vor gut 100 Jahren aufgegeben werden“, sagt Huntemüller. Die Besitzer hätten es damals für eine Aussteuer verkauft.

Scheune und Ziegelei als erhaltenswertes Lebenswerk

„Ich betrachte nicht nur die Zehntscheune, sondern das gesamte Gelände als erhaltenswertes Lebenswerk der Wiegmanns und Jelde Hinrichs’“, sagt er. Letzterer habe mit seinen handwerklichen Fähigkeiten maßgeblich zur Ansicht einiger weiterer Gebäude in Amedorf beigetragen. Weil der Betrieb als Veranstaltungsort an Wiegmanns Person gekoppelt gewesen sei, könne er sie in dieser Form künftig nicht weiter nutzen, sei ihm nach der Übernahme mitgeteilt worden. „Anfragen für Feiern kommen schon noch. Etwa zweimal im Monat muss ich möglichen Gästen absagen“, berichtet der Betriebswirt. Einen belastbaren Plan für die Zukunft des Fachwerkgebäudes gebe es aktuell nicht, sagt er. Eine mögliche Variante haben Studenten der Leibniz-Universität Hannover in einer Semesterarbeit aufgezeigt: Sie haben den so genannten Naturerlebnishof Leinedüne entworfen.

Von Mirko Bartels