Neustadt

Ein citynahes Jugendcafé ist bereits in Planung. Auch das Jugendhaus Neustadt könnte in gut zwei Jahren näher an die Innenstadt rücken. Die Stadtverwaltung schlägt vor, ihr Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße 18 übergangsweise als Stützpunkt der Jugendpflege zu nutzen. Eine Dauerlösung könne das aber nicht sein, heißt es.

Das Gebäude war einmal Rathaus der Stadt Neustadt, als diese noch deutlich kleiner war, und all die Umlanddörfer noch eigene Gemeindeverwaltungen unterhielten. Heute sind darin das Bürgerbüro und das Standesamt untergebracht. Weitere Stellen der Verwaltung liegen an der nahen Theresenstraße und der Nicolaitorstraße. Sie alle sollen einmal im neuen Rathaus untergebracht werden, das bis Ende 2023 zwischen Marktstraße und Herzog-Erich-Allee entstehen soll.

Platz für ein neues Wohngebiet

Die meisten der bisher genutzten Gebäude rund um das ehemalige Krankenhaus an der Theresenstraße sind marode. Sie sollen abgerissen werden, um Platz für ein neues Wohngebiet in zentraler Lage zu schaffen. Zu diesem Zweck hat die Stadt das Gelände bereits 2011 der Hannoverschen Volksbank vertraglich zugesichert, deren Immobiliengesellschaft die Wohnungen bauen soll. Auch das bisherige Jugendhaus am Großen Weg gehört zu dem Paket. Das Gebäude, zuvor DRK-Station, hat seine besten Tage ebenfalls hinter sich.

Das alte Krankenhaus an der Theresenstraße (rechts) ist für die Bauverwaltung um einige Schlichtbauten erweitert worden – alle Gebäude werden verschwinden, wenn das neue Rathaus bezogen ist. Quelle: Kathrin Götze

Wichtiger Vorteil der alten Anlage ist aber ein weitläufiges Außengelände mit Rasenflächen und einem Garagenhof. Etwas Vergleichbares gibt es am neuen Standort Theodor-Heuss-Straße nicht. Zwar liegt der Erichspark auf der Rückseite des Hauses, doch dieser ist in großen Teilen denkmalgeschützt und soll äußerlich nicht verändert werden. Auch nicht mit Fußballtoren, Basketballkörben oder gar einer Skateranlage, wie sie den Mitarbeitern der Jugendpflege für ein neues Jugendhaus angemessen erscheint.

Rund 250 Besucher nutzen Jugendhaus

Auch das alte Rathaus selbst genügt den Anforderungen auf Dauer nicht. Nur das Erdgeschoss ist barrierefrei erreichbar, und es ist in den vergangenen Jahren nur so weit instandgehalten worden, dass der Betrieb dort weitergehen konnte. Energetisch ist es weit vom neuesten Stand entfernt. Und Grundfläche sowie Außengelände sind jeweils um rund ein Viertel kleiner als die am Großen Weg.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadtjugendpfleger Stefan Dahlke, sein Team und die bis zu 250 jungen Besucher (rund 75 sind Stammgäste) haben sich mit ähnlich ungünstigen Verhältnissen im Haus an Großen Weg über die Jahre arrangiert. Unter anderem haben sie Räume dort für mehrere Funktionen genutzt. Das bedeutete, dass Räume für ein spontanes und niedrigschwelliges Angebot manchmal erst umständlich hergerichtet werden mussten – oder sie waren bereits durch eine andere Nutzung blockiert.

Suche nach dauerhaftem Standort geht weiter

All das sind Probleme, die auch ein provisorisches Jugendhaus an der Theodor-Heuss-Straße nicht lösen kann. Die Jugendpflege hat angemeldet, dort höchstens bis 2027 bleiben zu wollen. Das heißt, dass die Stadtverwaltung weiter nach einem geeigneten Ort für ein Jugendhaus sucht. Der Jugendrat hatte sich vor einigen Jahren für einen Standort in Bahnhofsnähe ausgesprochen. Zumindest ein Jugendcafé mit Zugangsbeschränkungen für Erwachsene und günstigen Preisen könnte dort recht bald entstehen: Die Stadtverwaltung hat das ehemalige Café Engelke an der Wunstorfer Straße für das Projekt ins Auge gefasst.

Von Kathrin Götze