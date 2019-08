Neustadt

Wie soll das Leben in der Begegnungsstätte Silbernkamp in Zukunft aussehen? Die Begegnungsstätte Silbernkamp lädt für Freitag, 6. September, 15 bis 18 Uhr, und für Sonnabend, 7. September, 10 bis 15 Uhr, zu einer Zukunftswerkstatt ein. Begleitet von einer professionelle Moderatorin sollen die Teilnehmer nach einer ersten Phase des Resümierens vor allem in die Zukunft blicken: Was müsste man ändern? Welche Angebote fehlen zur Zeit? Das sind Fragen, mit denen sich Ehrenamtliche, Besucher und Netzwerkpartner auseinandersetzen werden.

Gute Ideen sollen umgesetzt werden

Vorschläge sollen gesammelt und an einem späteren Termin weiter konkretisiert werden. Ziel sei es, zu klären, wie die Ergebnisse umgesetzt werden könten, damit gute Ideen nicht auf der Strecke bleiben, sagen die Koordinatorinnen Janet Breier und Annette Holaschke. Die Begegnungsstätte gibt es seit 13 Jahren. Die generationsübergreifende Einrichtung verzeichnet nahezu 10.000 Besucherkontakte jährlich.

Begegnungsstätte soll lebendig bleiben

„Damit die Begegnungsstätte auch künftig lebendig weiterarbeiten kann und nahe an den Bedarfen der Menschen in Neustadt ist, sind alle, die Lust und Interesse haben mitzudenken, ganz herzlich eingeladen“, sagen die Koordinatorinnen. Für eine bessere Planung bitten die Veranstalter bis zum 27. August um eine Anmeldung unter Telefon (05032) 8017887 oder per E-Mail an begegnungsstaette-silbernkamp@web.de. Weitere Informationen geben Janet Breier und Annette Holaschke.

Lesen Sie auch:

Das ist die neue Koordinatorin der Begegnungsstätte.

Von Mirko Bartels