Neustadt

Die Zulassungsstelle ist schon länger von Personalsorgen gebeutelt. Nun hat die Grippe zugeschlagen, wie Stadtsprecher Benjamin Gleue mitteilt. Wegen mehrerer Ausfälle müsse das Büro am Schützenplatz zunächst geschlossen bleiben. „Wir können erst am Montag sagen, wie es weitergeht“, sagt Gleue. Autofahrer können mit dringenden Anliegen auf die Zulassungsstellen in den Nachbarstädten ausweichen.

Von Kathrin Götze