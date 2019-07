Nöpke

So warm wie am vergangenen Sonntag war es am Mittwoch, dem letzten Schultag, nicht, dennoch kamen zahlreiche Kinder mit ihren Eltern ins Nöpker Freibad zur School’s-out-Party. Die hat schon Tradition. Schüler und Kinder hatten freien Eintritt.

Louis (11), der Herrscher der Wasserburg. Quelle: Susann Brosch

Unter der Kletterburg liegt ein Schatz

Spiele an Land und zu Wasser sorgten für Abwechslung. Schwimmbretter, Riesengummirutsche und das gelbe Gummikrokodil der DLRG wurden von den Kindern erobert. Unter der Kletterburg war ein Schatz im Sand vergraben. Der Finder der meisten Gold-Dublonen erhielt einen Preis. Die beste Spürnase bewies Hannah. Sie fand 17 Dublonen und bekam eine bunte Tüte als Belohnung. Viel Spaß gab es auch beim Cola-Kisten-Rennen. Dabei kam es auf Geschick, Schnelligkeit und Teamwork an. Die erfahrenen Viertklässler zeigten sich als tolerante Verlierer und überließen den Jüngeren den Sieg.Ebenfalls Tradition hat die Präsentation der beiden Jazztanzgruppen des TSV Mühlenfeld. Dance Attack (sechs bis zehn Jahre) und Step2Step (ab zehn Jahren) sorgten mit heißen Rhythmen bei frischen 22 Grad Lufttemperatur für die richtige Sommerpartylaune. Das Highlight war dieses Mal ein gemeinsamer Auftritt der beiden Gruppen zu einem Michael-Jackson-Medley.

Bundestagsabgeordnete schaut vorbei

Mit Caren Marks erschien ein unerwarteter Gast im Freibad. Sie startete in Nöpke ihre Sommerreise unter dem Motto „Starke Kinder – starke Gesellschaft“. „Ich besuche Einrichtungen, in denen ehrenamtliche Tätigkeiten Kindern zugutekommen“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete. Sie zieht den Hut vor so viel Eigeninitiative, wie sie der Förderverein Freibad Nöpke an den Tag legt. „Man spürt die Leidenschaft und die Liebe für dieses Projekt. Die vielen Gäste sind auch ein Zeichen der Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit hier“, sagte Marks.

Dass der Verein alles richtig macht, belegen auch die Zahlen. „176 Saisonkarten wurden bisher verkauft, und heute sind trotz des relativ kühlen Wetters rund 250 Gäste hier“, sagte Claudia Klar, DLRG-Badeaufsicht und Mitinitiatorin des jährlichen Kinderfestes am letzten Schultag.

Der vergangene Sonntag sei nicht nur in Sachen Temperatur ein Rekordtag gewesen. 1113 Gäste hatten die vier DLRG-Bademeister zu betreuen. „Es war alles entspannt“, sagte Klar. Toll fand sie die Multi-Kulti-Atmosphäre. „Wir hatten viele neue Badegäste ausländischer Herkunft, die mit unseren strengen Baderegeln noch nicht so vertraut waren. Aber mit Hinweis auf die Sicherheit der Kinder war das dann kein Problem“, betonte Klar. Jetzt müssen nur noch die Temperaturen wieder nach oben klettern, und die Familien, die daheimbleiben, können ihre Sommerferien entspannt im Freibad Nöpke genießen.

Von Susann Brosch