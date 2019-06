Niedernstöcken

Zu einem Zusammenstoß kam es am Sonnabend gegen 20.20 Uhr an der Kreuzung der Niedernstöckener Straße und In der Twacht. Eine 36-Jährige wollte mit ihrem Seat aus der Nebenstraße einbiegen, übersah dabei, dass auf der Ortsdurchfahrt ein Nissan nahte. Die Fahrerin und beide Insassen des Nissan wurden verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit, die Polizei schätzt die Schadenssumme auf 12.500 Euro.

Von Kathrin Götze