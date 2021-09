Neustadt

Gleich zu zwei Unfallfluchten sucht Neustadts Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag, 2. September, zwischen 14 und 14.30 Uhr, ist ein grüner VW Golf auf dem Famila-Parkplatz an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Zwei Tage später, am Sonnabend, 4. September, gegen 20 Uhr, kam es an der Schwiecheldstraße zu einer weiteren Unfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter Citroen Berlingo wurde im vorderen linken Bereich touchiert.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter Telefon (05032) 95590 zu melden.

Von Beate Ney-Janßen