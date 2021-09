Laderholz/Bevensen

Nach einem Autounfall auf der Landstraße von Laderholz nach Bevensen wurden am Donnerstagmorgen zwei Insassinnen in das Krankenhaus nach Neustadt eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 30-jährige Fahrer eines VW Golf Variant gegen 9 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 26-jährigen Neustädterin. Diese wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Rettungskräfte konnten sie jedoch ohne Hilfe der Feuerwehr befreien. Auch die Beifahrerin des Variant, eine 19-jährige Frau aus Neustadt, wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide sind in das Krankenhaus nach Neustadt verbracht worden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Nach Auskunft der Polizei in Neustadt wurden die Fahrzeuge bereits abgeschleppt. Die Straße war vorübergehend gesperrt, wurde vor Mittag wieder freigegeben.

Von Mario Moers