Wulfelade

Bewohner der Wulfelader Straße und des Schwarzen Bergs in Wulfelade sollten am Mittwoch, 14. Oktober, von 8 bis 15 Uhr, darauf vorbereitet sein, ohne fließendes Wasser auszukommen. Arbeiten an den Absperrarmaturen machen diese Maßnahme notwendig.

Für diejenigen, die sich zuvor nicht genügend Wasser in Eimer und Töpfe gefüllt haben, stehen Wasserwagen am Moritzberg und am Schwarzen Berg bereit. Der Wasserverband Garbsen-Neustadt bittet darum, Betriebsanleitungen von elektrischen Durchlauferhitzern zu lesen, um Schäden aufgrund des Wassermangels zu verhindern. Sobald das Wasser wieder fließt, kann es zu Eintrübungen kommen, die aber gesundheitlich unbedenklich sind.

Von Beate Ney-Janßen