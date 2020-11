Zwei neue Corona-Fälle in der Prignitz

Perleberg

Auch mit Beginn der neuen Woche bleibt das Coronavirus ein großes Thema im Landkreis Prignitz. Wie Frank Stubenrauch, Pressesprecher der Kreisverwaltung mit Sitz in Perleberg, am Montagnachmittag verkündete, gibt es nach aktuellem Stand zwei Neuinfektionen. Die Teststation in Wittenberge kann ab Dienstag wieder ihren Betrieb aufnehmen.

89 Personen sind aktuell betroffen

„Zur gestrigen Meldung verzeichnet der Landkreis 2 laborbestätigte Fälle mehr“ heißt es von ihm. Aktuell sind im Landkreis 89 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Im Vergleich zum Vortag sind jedoch 18 Personen mehr genesen. Somit sinkt die Anzahl der akut Infizierten von 105 auf 89, die derzeit betroffen sind.

Die Anzahl der Todesfälle bleibt derweil bei zwei Personen und ist somit unverändert. Betrachtet man die einzelnen Kommunen im Detail, fällt auf, dass gerade die Städte Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge deutlich weniger Corona-Patienten verzeichnen.

Amt Meyenburg ist „coronafrei“

In Perleberg sind aktuell sechs Personen weniger betroffen, in Wittenberge drei und in Pritzwalk sind es zwei Personen weniger – im Vergleich zum Vortag. In Meyenburg gelten alle vier Fälle als genesen. Somit gibt es im gesamtem Amt nach jetzigem Stand keinen Corona-Fall.

Dennoch bleibt die die Sieben-Tage-Inzidenz für den gesamten Landkreis Prignitz hoch und liegt bei 72,22 pro 100 000 Einwohner. Obwohl die Anzahl der Infizierten deutlich abgenommen hat und im Vergleich nur wenige Neuinfektionen dazu gekommen sind, steigt diese sogar. „Das hängt damit zusammen, dass immer sieben Tage bei der Rechnung berücksichtigt werden“, erklärt Frank Stubenrauch auf Nachfrage.

Bereits am Dienstag kann sich der Wert deutlich ändern, sofern keine hohe Anzahl an Neuinfektionen zur Statistik dazukommt. „Wenn ein Tag mit einem hohen Inzidenz-Wert entfällt, kann es passieren, dass sich der Sieben-Tage-Wert ebenfalls deutlich nach unten verändert“, sagt Stubenrauch.

Teststation in Wittenberge ist wider einsatzbereit

Welcher Stadt, Gemeinde oder welchem Amt die neuen Corona-Fälle zuzuordnen sind, kann vom Pressesprecher Stubenrauch am Montagnachmittag nicht mehr eindeutig gesagt werden. Grund zur Freude gibt es in schweren Zeiten wie diesen trotzdem. Die Corona-Teststation in Wittenberge ist nämlich wieder einsatzbereit. Nachdem unbekannte Täter sich in der vergangenen Woche Zutritt zu den Räumen verschafft hatten, konnten die Schäden repariert und die fehlenden Gegenstände sowie der Diebstahl der medizintechnischen Ausstattung ersetzt werden.

Wie geplant können die Abstriche der durch das Gesundheitsamt bestellten Personen am Dienstag fortgesetzt werden. Die Corona-Testung wird durch freiwillige DRK-Einsatzkräfte getragen, die zweimal in der Woche je etwa 70 Personen auf das SARS-CoV-2-Virus testen.

Die Hotline des Landkreises unter 03876/71 33 13 ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt.

Von Julia Redepenning