Corona: Sechs Neuinfektionen im Landkreis Prignitz

Perleberg

Auch am Samstag steigt die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis Prignitz. Wie das Gesundheitsamt, mit Sitz in der Kreisstadt Perleberg, am Samstag um 14 Uhr verkündete, gibt es sechs neue Fälle. Somit steigt die Anzahl der Infizierten von 103 auf 109 Personen, die aktuell erkrankt sind.

Neuinfektionen in Gumtow , Wittenberge und Perleberg

Die Zahl der Genesenen bleibt an diesem Samstag unverändert. Die betroffene Personen verteilen sich auf die Gemeinde Gumtow und die Städte Perleberg und Wittenberge. In der Gemeinde Gumtow ist eine neue Erkrankung. Die Zahl steigt somit von 14 auf 15. In Perleberg gibt es gleich drei neue bestätigte Fälle. Die anderen werden zum Stadtgebiet Wittenberge gezählt.

7-Tages-Inzidenz sinkt in der Prignitz

Jedoch sinkt die 7-Tages-Inzidenz sichtlich. Lag diese am Freitag noch bei 70,91 pro 100 000 Einwohner, liegt dieser Wert am Samstag nur noch bei 64,34. Die Anzahl der Todesfälle bleibt derweil bei zwei Personen.

Die Corona-Hotline des Landkreises ist am Sonntag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geschaltet. Das Gesundheitsamt ist unter der Telefonnummer 03876/71 33 13 erreichbar. Seit Beginn der Pandemie sind 234 an dem neuartigem Virus erkrank. 123 Personen gelten als genesen.

Lesen Sie auch

Von Julia Redepenning