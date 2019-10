Neustadt

Ein blauer Kleinwagen landet im Graben, doch niemand will es gewesen sein. Ein ungeklärter Unfall an der Auffahrt zur Bundesstraße 6 ( McDonalds) beschäftigt seit Mittwochmorgen die Polizei in Neustadt. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte den verlassenen Mitsubishi Colt um kurz vor 8 Uhr der Polizei gemeldet. Auffällig: Als die Beamten eintrafen, fanden sie das Fahrzeug ohne Kennzeichen, der Schlüssel steckte. Vor Ort stießen sie außerdem auf einen 29-jährigen Mann. Der gab an, nichts mit dem Wagen im Graben zu tun zu haben. Kurz darauf ermittelten die Beamten die Herkunft des Wagens. Es stand offenbar zum Verkauf, wurde bei einem Händler in der näheren Umgebung Probe gefahren.

Der Schlüssel steckt im Kofferraum des verunfallten Mitsubishi Colt. Quelle: Mario Moers

Der vermeintliche Kaufinteressierte, ein 24-jähriger Neustädter, meldete sich wenig später auf dem Revier. Er gab allerdings an, ebenfalls nichts mit dem Unfall zu tun zu haben. Der Wagen sei wohl von einem Anhänger gerutscht. „Die Situation ist verworren“, resümiert ein Sprecher der Polizei den Fall am Nachmittag. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den 24-Jährigen.

Die Kennzeichen des Unfallautos fehlen. Quelle: Mario Moers

Von Mario MoersPolizei