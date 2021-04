Neustadt

Das Land Niedersachsen fördert den Städtebau – und Neustadt profitiert. Mit ihrem Innenstadt-Entwicklungskonzept ist die Leinestadt neu in die Förderung aufgenommen worden. Damit kann sie nun für zehn Jahre regelmäßig Zuschüsse für Investitionen bekommen, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling erläutert. Im ersten Jahr sind jetzt 996.000 Euro bewilligt, wie die Neustädter Landtagsabgeordenete Wiebke Osigus berichtet. „Ich freue mich sehr, dass das Neustädter Zentrum für seine weitere Entwicklung profitiert“, sagt sie.

„Schub für die Innenstadtentwicklung“

Die Finanzhilfe kommt aus dem Landesprogramm Lebendige Zentren. Das Neustädter Projekt sei eines von insgesamt 13 Vorhaben, die neu in die Förderung aufgenommen wurden, ergänzt ihr Kollege Sebastian Lechner (CDU). „Das ist ein kräftiger Schub für unsere Innenstadtentwicklung“, sagt Lechner erfreut. „Rund um das neue Rathaus wird in den nächsten Jahren im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) ein ganz neues attraktives Stadtzentrum entstehen mit mehr Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürger und ihre Gäste. Das ist eine gute Nachricht in Zeiten der Pandemie.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegeführung und Begrünung sind Ziele

Insgesamt könnte das Entwicklungskonzept und das daraus folgende Fördergeld in der Stadt öffentliche und private Investitionen von 32 Millionen Euro auslösen, hatten Bürgermeister Dominic Herbst und die zuständigen Planer im Mai 2020 angekündigt. Eine belebte Innenstadt, Begrünung, übersichtliche Wegeführungen – etwa am Bahnhof – und eine gute Einbindung des neuen Rathauses gehören zu den Zielen, die in Bürgerworkshops ausgearbeitet worden sind.

Welche Projekte mit dem ersten Geld angestoßen werden, werde man voraussichtlich in der nächsten Woche berichten, sagt Kühling. Mit dem Landesgeld und ihrem Eigenanteil kann die Stadt dann zunächst 1,5 Millionen Euro verplanen. Niedersachsen fördert in diesem Jahr 204 städtebauliche Projekte mit insgesamt 167 Millionen Euro. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf ländlichen Regionen.

Von Kathrin Götze