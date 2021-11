Neustadt

Eines von insgesamt vier neuen Impfzentren in der Region Hannover öffnet ab Montag, 8. November, in der Marktstraße 32. In dem ehemaligen Schuhgeschäft, das seit einigen Monaten als Testzentrum dient, sollen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen durchgeführt werden. Das Ladenlokal wird dazu ab Montag geteilt. Auf der linken Seite wird geimpft, auf der rechten weiter getestet. Neben dem Impfzentrum, das die Stadt Neustadt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover betreibt, wird es ab kommender Woche ähnliche Angebote auch in Springe, Burgdorf und Laatzen geben. Zum Einsatz kommt der Biontech-Impfstoff.

Bürgermeister Herbst setzt sich ein

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, kurzfristig ein festes Impfangebot hier in unserer Stadt zu etablieren“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Er habe sich sehr dafür eingesetzt, allen Neustädterinnen und Neustädtern, aber auch den Menschen aus den Nachbarkommunen einen unkomplizierten, terminfreien Zugang zur Impfung gegen das Corona-Virus zu ermöglichen. Bereits zum Jahresbeginn hatte der Rat der Stadt sich für dezentrale Impfmöglichkeiten stark gemacht. Gemäß eines Ratsbeschlusses sollte die Verwaltung sich dafür bei der Region Hannover einsetzen.

Gute Erfahrungen mit dezentralen Angeboten

Das zentrale Impfzentrum für die Region auf dem Messegelände in Hannover ist seit Ende September geschlossen. Seitdem hat es in Neustadt mobile Impfaktionen auf dem Schützenplatz gegeben, die überdurchschnittlich stark besucht waren. Das sei ein Beleg, dass die Nachfrage nach dezentrale Lösungen existiere, sagt Herbst. In die Organisation und Durchführung war die Neustädter Verwaltung maßgeblich eingebunden. „Wir haben hier bereits Erfahrung gesammelt und können daran anknüpfen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. So hatte die Stadt etwa mit Werbeflyern in Pizzalieferungen für Impfungen geworben – eine Idee aus dem Bürgermeisterbüro.

„Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Gesundheitsamt der Region für die unkomplizierte Kooperation“, erklärt Bürgermeister Herbst. Die Organisation und Einrichtung des Impfzentrums sei in wenigen Tagen erledigt gewesen.

So läuft die Impfung ab Geimpft wird ab Montag, 8. November, montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Es ist keine Terminvereinbarung nötig. Mitzubringen sind Personalausweis und Impfausweis (falls vorhanden). Die Einverständniserklärungen und Anamnesebögen für die Impfung liegen vor Ort auch in den Sprachen Farsi, Arabisch, Französisch, Kurdisch und Türkisch bereit. Für Minderjährige gelten besondere Regelungen. Sie müssen im besten Fall in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Sollten die Erziehungsberechtigten nicht dabei sein können, ist unbedingt eine schriftliche Einverständniserklärung nötig. Zusätzlich muss eine Kopie des Personalausweises der unterzeichnenden Erziehungsberechtigten vorgelegt werden, mit der die Echtheit der Unterschrift überprüft werden kann. Wenn bei nicht verheirateten Sorgeberechtigten ein gemeinsames Sorgerecht besteht, müssen beide Erziehungsberechtigten unterschreiben – oder es muss eine entsprechende Erklärung vorliegen, dass einer der Erziehungsberechtigten die Zustimmung zur Impfung unterschreiben darf.

Von Mario Moers