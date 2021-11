Neustadt bekommt eine Million für die City – weitere sollen folgen

Neustadt

Als erstes kommt der Abriss. Auch die Arbeiten, mit denen zuletzt der letzte Innenstadtbauernhof sowie etliche weitere Gebäude von den Flächen rund um das geplante Rathaus getilgt worden sind, sind eine Förderung wert. Denn sie markieren den Beginn einer umfassenden Erneuerung der Innenstadt. „Ich finde das mutig, was sie hier machen“, sagte Dinah Stollwerck-Bauer, die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung, als sie am Freitagnachmittag einen Förderbescheid über rund eine Million Euro in Neustadts Rathaus brachte.

Wegeachse zwischen Bahnhof und City

Bis zu sechs Millionen sollen in den nächsten zehn bis 15 Jahren aus dem Förderprogramm Lebendige Innenstadt von Land und Bund nach Neustadt kommen – die Stadt selbst muss drei Millionen Euro beisteuern, um nachhaltige Entwicklungsprojekte für die City zu unterstützen. „Die Aufnahme in das Förderprogramm bedeutet für unsere City einen großen Schritt nach vorne. Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit sind dabei wichtige Ziele für uns“, sagte Bürgermeister Dominic Herbst. Eine bessere Wegeachse zwischen Bahnhof und City, bei dem das neue Rathaus eingebunden wird, sowie der Ausbau des Stadtgrüns dort zählen weiter dazu.

Auch Sanierungen an der Marktstraße können mit Hilfe der Städtebauförderung finanziert werden. Quelle: Kathrin Götze

Neustädter beteiligen sich

Weitere Beispiele sind der Ausbau der Verbindung von der Marktstraße zum Schloss Landestrost oder Ortsbild prägende Häuser, etwa am Entenfang oder an der Marktstraße, die saniert werden können, um das Gesamtbild der Innenstadt zu verbessern. Den Profis um Stadtplaner Friedrich Wippermann und Kirsten Klehn vom begleitenden Büro „Plan zwei“ fallen spontan einige Projekte ein. Weitere Ideen haben Neustädterinnen und Neustädter bereits vor Jahren in Workshops zusammengetragen – Dachterrassen, Wohnraum, neue Fahrradwegverbindungen gehören zu den Wünschen, und auch die grüne Leineaue sollte besser in Szene gesetzt werden.

Weitere Beteiligungsmöglichkeiten sollen folgen, wie Wippermann ankündigt – zuerst zur Gestaltung des Platzes rund um das neue Rathaus werde es im Frühjahr wohl weitere Versammlungen geben. „Auf dem Gelände steht noch nichts fest“, sagte Wippermann. Bis das Rathaus komplett steht, könnten freie Flächen dort zunächst wieder als provisorische Parkplätze genutzt werden.

Auf der Baustelle für das neue Rathaus sind die ersten Maschinen im Einsatz. Quelle: Kathrin Götze

Bauernhofgrundstück ist nun abgeräumt

Um den letzten Innenstadtbauernhof an der Wunstorfer Straße, der inzwischen vollständig abgerissen ist, trauern etliche Neustädter. Die Stadt habe bereits seit etwa 2006 versucht, das Gebäude zu erwerben, berichtete Wippermann – erst jetzt, rund 15 Jahre später, sei es gelungen. Allerdings seien die Gebäude auch entsprechend baufällig gewesen, sogar einsturzgefährdet. Die Fläche ist inzwischen auch abgeräumt – zur geplanten Freifläche am Rathaus zählt sie aber nicht. Sie werde als Baulücke gesondert beplant, sagte Wippermann. Es gebe bereits Interessenten für ein entsprechendes Geschäftshaus, möglich wären dort vier bis fünf Geschosse.

Der alte Bauernhof an der Wunstorfer Straße ist inzwischen komplett abgeräumt – Auf dem Grundstück könnte ein modernes Geschäftshaus entstehen. Quelle: Kathrin Götze

Innenstädte sind im steten Wandel

Für solche Neuerungen muss eben erst der Platz geschaffen werden, wie Stollwerck-Bauer ausführte. „Man kann ja nicht immer nur neue Flächen versiegeln.“ An Neustadt könnten sich andere Kommunen ein Beispiel nehmen: „Die Gemeinden sollten sich bei manchen Objekten die Frage stellen, ob sie ihre Funktion noch erfüllen.“ Schließlich seien Innenstädte schon lange im steten Wandel. „Früher hatten wir dort das Handwerk noch viel stärker vertreten, dann kamen Handel und Dienstleistung – heute wird wieder viel mehr das Wohnen nachgefragt“, sagte die Landesbeauftragte.

Das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ begleitet die Stadt nun bis in die Dreißigerjahre hinein – als erste Tranche fließt knapp eine Million Euro. „Sie können jährlich weitere Anträge für Fördergeld stellen“, sagte Christiane Wegner, Sachbearbeiterin im Amt für regionale Landesentwicklung. Das werde man gerne tun, versprach der Bürgermeister – und weitere Programme sollen weitere Beiträge leisten. Beispielsweise das Corona-Hilfeprogramm „Perspektive Innenstadt“, mit dem die Stadt beispielsweise ihr Jugendcafé finanzieren will.

Von Kathrin Götze