Neustadt bleibt von Unwetterschäden weitgehend verschont

Neustadt

Das Unwetter in der Nacht zu Mittwoch hat im Neustädter Land nur wenige Schäden hinterlassen. Anders als in einigen umliegenden Kommunen haben Polizei und Feuerwehr nur einen wetterbedingten Einsatz gefahren. In Otternhagen ist am frühen Mittwochvormittag ein Autofahrer aus Scharrel auf einem Wirtschaftsweg nahe des Sportplatzes mit seinem Wagen mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Das Fahrzeug, ein VW-Polo, hat einen Totalschaden, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Ortsfeuerwehr Otternhagen hat die Unfallstelle zeitnah geräumt. „Wir sind hier in Neustadt mit einem blauen Auge davongekommen“, resümiert Otternhagens Ortsbrandmeister Sascha Schneider die starken Regenschauer der Nacht.

In der Region Hannover mussten Feuerwehren von Dienstag auf Mittwoch zu über 400 Einsätzen ausrücken. Das Schadensbild variiert dabei stark von Ort zu Ort.

Von Mario Moers