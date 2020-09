Neustadt freut sich auf 2021 – die neuen Kalender sind schon da

Neustädter Land

Es gab schon gelungenere Jahre als dieses, da sind sich wohl die meisten einig. Ein kleiner Trost: 2021 rückt unaufhaltsam näher. Einen Hinweis darauf geben die zahlreichen Kalender für das neue Jahr, die kreative Neustädter jetzt in den Handel bringen. Schöne Ortsansichten von heute und gestern, künstlerische Dorfporträts und erleuchtete Sehenswürdigkeiten zählen zu den Motiven. Ein Überblick:

Der Erleuchtete

Jesse Wiebe macht sein Bild von der strahlenden Marktstraße. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Ein bisher einmaliges Projekt hat ein Team aus Veranstaltungstechnikern und einem Fotografen im Corona-Sommer gestartet: „ Neustadt strahlt“, war die Aktionsreihe betitelt. Ein Ziel war, auf die Lage der Veranstaltungsbranche hinzuweisen, ein weiteres, mit schönen Bildern etwas Licht in die vielfach trübe Stimmung zu bringen. Marc Berendsen, Ole Brackmann und Jesse Wiebe setzten mit weiteren Unterstützern erst das Klinikum, dann zahlreiche weitere Schauplätze und Sehenswürdigkeiten im Neustädter Land in Szene. Zwölf der Fotos, die Jesse Wiebe dabei geschossen hat, sind in Kalender und Postkarten-Sets zusammengestellt.

Den A-3-Wandkalender gibt es für 14 Euro, das zwölfteilige Postkartenset für 10 Euro, beides zusammen für 22 Euro im Online-Shop auf der Internetseite neustadtstrahlt.de , außerdem an zahlreichen Verkaufsstellen im Neustädter Land, wie der Buchhandlung Biermann am Rundeel, dem Süßen Kaufhaus an der Marktstraße, der IsyGoing Bar am Ahnsförth, dem Frischmarkt Bertram in Hagen oder der Firma Dammann in Eilvese.

Der Historische

Hans-Erich Hergt präsentiert den historischen Kalender des Museumsvereins. Quelle: Kathrin Götze

Wie sah die Stadt früher einmal aus? Auf diese Frage findet der Museumsverein Neustädter Land seit einigen Jahren regelmäßig interessante Antworten. Der Kalender „Impressionen aus Neustadt am Rübenberge“ vereint Fotografien aus dem Stadtgebiet, manchmal auch aus dem Umland. Seine nostalgischen Bilder wählt das Team um den Museumsvereinsvorsitzenden Hans-Erich Hergt oft mit aktuellem Bezug aus. So gehört das Feuerwehrgerätehaus an der Lindenstraße mit einer Ansicht aus dem Jahr 1960 zu den Motiven. Wenn die Feuerwehr in ihr neues Zentrum an der Nienburger Straße umzieht, wird das Gerätehaus voraussichtlich von Wohnbebauung oder vielleicht auch einem Hotelbau ersetzt. Verschiedene Ansichten zeigen auch die Gebäude rund um den Bahnhof – auch dort steht mit dem geplanten Bau des „Neustadt-Tors“ bald eine große Veränderung bevor.

Der Kalender „Impressionen aus Neustadt am Rübenberge“ ist für sechs Euro zu haben, es gibt ihn bei Choco Lühring, Mittelstraße 28, bei SieversCopy, Landwehr 2, und in der Geschäftsstelle von HAZ und NP, Am Wallhof 1.

Der Aussichtsreiche

Doris Dräger hat für ihren Kalender Ansichten aus Neustadt und vom Steinhuder Meer zusammengestellt. Quelle: Kathrin Götze

Seit vielen Jahren ist die passionierte Fotografin Doris Dräger in Neustadt, seinen Dörfern, sowie am Steinhuder Meer auf Motivsuche. Weil sie Souvenirs und Mitbringsel vom Neustädter Land vermisste, begann sie früh, selbst welche zu fertigen, und bietet ihre Kalender nun auch regelmäßig zum Kauf an. Nachdem sie im vergangenen Jahr zwei verschiedene Kalender produzierte, hat sie für das nächste Jahr ihre Ansichten aus dem Neustädter Land und vom Steinhuder Meer in ein gemeinsames Werk gepackt. „Mein Heimathafen“, hat sie es benannt. „Meine Liebe zu meiner Heimat und den liebenswerten Menschen hier kann ich immer am besten durch meine Bilder ausdrücken“, sagt sie.

Doris Drägers Kalender gibt es für 11 Euro im Süßen Kaufhaus an der Marktstraße, in der Geschäftsstelle von HAZ und NP Am Wallhof, in den Buchhandlungen Frerk und Biermann, im Weltladen und bei Famila, im Lebensmittelgeschäft Nah und Frisch in Mardorf, im Dorfladen Mariensee und bei Bertram in Hagen.

Der Kunstvolle

Ein Bahnhofsbild von Projektleiter Marek Konarski eröffnet den Reigen der Ortsporträts. Quelle: Kathrin Götze

Die erste Fuhre der Neustädter Ortsporträts aus der Galerie am Bahnhof Neustadt haben Anna Niffka-Konarski und Marek Konarski bereits im vergangenen Jahr als Kalender auf den Markt gebracht. Weil Neustadt aber deutlich mehr als zwölf Ortschaften hat, reicht das Reservoir an Motiven noch für weitere Ausgaben. Gemeinsam mit Kindern und Kunstinteressierten aus dem ganzen Stadtgebiet hat das Künstlerpaar hochwertige Porträts aller 34 Neustädter Ortsteile erstellt. Auf wetter- und vandalismusfestem Untergrund sind sie an den Auf- und Abgängen des Bahnhofstunnels zu sehen; bei den Künstlern gibt es sie auch als Postkarten, einige sogar auf Kaffeebecher gedruckt. Im neuen Kalender sind das Bild „Kunst am Bahnhof“ von Marek Konarski sowie die Ortsporträts von Mandelsloh, Bordenau, Büren, Dudensen, Helstorf, Nöpke, Amedorf, Basse, Lutter, Welze und Schneeren vereint.

Die Kalender, Tassen und Postkarten mit den Ortsmotiven können per E-Mail an anna@konarski-mail.de bestellt werden. Kalender und einzelne Tassen gibt es auch in der Geschäftsstelle von HAZ und NP, Am Wallhof 1, zu kaufen. Der Kalender kostet 20 Euro, die Tassen je 9,95 Euro.

Von Kathrin Götze