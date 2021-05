Neustadt

Sie wollen ein Zeichen für Toleranz setzen: Am Montag hat die Gleichstellungsbeauftragte Melissa Depping gemeinsam mit Bürgermeister Dominic Herbst und Günter Hahn, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Gleichstellung und Integration vor dem Rathaus eine Regenbogenflagge gehisst. Anlass ist der „IDAHOBIT“. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans-, und A-Feindlichkeit. Dieser Tag thematisiere die Diskriminierungen, denen Menschen ausgesetzt sind, die vom gängigen Geschlechterschema und der standardmäßigen Heterosexualität abweichen.

Das Datum erinnere an den 17. März 1990. An diesem Tag hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen, Homosexualität nicht mehr als Krankheit zu werten. Noch immer würden aber lesbische, schwule, bi-, trans-, intersexuelle und queere Personen massiv diskriminiert, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Sie hatte schon zu ihrem Amtsantritt im Februar angekündigt, hier einen Schwerpunkt ihrer Arbeit setzen zu wollen. Mit dem Wort „queer“ werden Identitäten und Vorlieben zusammengefasst, die von der heterosexuellen Norm abweichen.

In Neustadt gibt es seit 2017 die „Peergroup 8“, in der sich queere Jugendliche austauschen und vernetzen. Für weitere Angebote müssten queere Personen nach Hannover fahren, sagt Depping.

Von Kathrin Götze