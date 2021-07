Neustadt

Der Anbieterwettstreit beim Glasfaserausbau hat einen unerwarteten neuen Teilnehmer. Das in Hannover ansässige Unternehmen htp kündigt an, Otternhagen, Helstorf, Esperke, Basse, Metel und Scharrel zu erschließen. Voraussetzung ist dabei, dass sich rund 40 Prozent der Haushalte dort für einen htp-Glasfaseranschluss entscheiden. Die Vermarktung der Vorverträge beginnt sofort, Stichtag ist der 27. September. „Ist die Quote dann erreicht, beginnt eine kurze Planungsphase. Mitte 2022 würden dann stabile Glasfaseranschlüsse mit Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s zur Verfügung stehen“, sagt htp-Sprecherin Astrid Kauer.

Wieso der Sinneswandel?

Noch vor etwa einem Jahr hatte htp Ausbauplänen im gesamten Neustädter Land eine Absage erteilt. Damals warben bereits drei Mitbewerber aktiv um Glasfaserkunden. Übrig geblieben sind zum jetzigen Stand nur die Stadtwerke mit ihrem Rasannnt-Glasfaser-Angebot. Die Deutsche Glasfaser zog sich vollständig zurück, auch der regionale Anbieter Northern Access vermarktet Glasfaseranschlüsse derzeit nur noch auf besonderen Wunsch und nicht an allen Standorten – wie noch vor einiger Zeit angekündigt. Dass htp nun doch den Markt in sechs Ortsteilen angreift, hängt mit der hohen Anzahl an Bestandskunden zusammen. „Der Anteil liegt in den genannten Orten bei 60 bis 70 Prozent“, so die htp-Sprecherin. Man habe dort außerdem bereits in die Erschließung bis zu den Kabelverzweigern investiert. Der letzte Meter in die Häuser wäre also leicht machbar. Sollten sich genügend Kunden finden, erwägt htp auch die Erschließung weiterer Orte.

Angriff auf die Stadtwerke?

Glasfaser-Leitungen werden derzeit an vielen Orten im Neustädter Land verlegt. (Symbolfoto) Quelle: Julian Stratenschulte

Muss der kommunale Anbieter Stadtwerke nun also um Marktanteile fürchten? „Wir stehen in diesen Orten ebenfalls kurz vor dem Ausbau, noch im Juli geht es in einem Dorf los“, sagt Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat. Die htp-Ankündigung hat die Stadtwerke aufhorchen lassen. Haushalte in den Orten können damit rechnen, in den kommenden Wochen auch ein Stadtwerke/Rasannnt-Angebot unterbreitet zu bekommen. Sie haben also die Qual der Wahl. Preislich und in der Leistung ähneln sich die Angebotspaletten von htp und Rasannnt im Glasfaser-Bereich sehr. Als Reaktion auf den neuen Konkurrenten bekräftigen die Stadtwerke ihr Versprechen, unabhängig von der Marktsituation perspektivisch alle Ortschaften in Neustadt irgendwann mit Glasfaser zu versorgen. Seit dem Vermarktungsstart 2020 haben 4000 Haushalte in Neustadt einen Rasannnt (Vor-)Vertrag abgeschlossen.

Zu später Einstieg?

Dass der Wettstreit um die Kunden bereits im vollen Gange ist, zeigt ein Beispiel aus Otternhagen. Dort wurde die Wirtin des Gasthauses Perl, Margitta Grodzki, in den letzten Tagen bereits von beiden Anbietern angerufen. Einen schnellen Internetanschluss kann sie gut gebrauchen, die bestehenden Bandbreiten reichen hinten und vorne nicht aus. „Bei Tagungen verlangen die Kunden schnelles Netz, aber hier muss ich manchmal zwei Stunden warten, bis eine Mail ankommt“, erzählt sie. In der Vergangenheit hat sie bereits viel in das hauseigene WLAN investiert, mit begrenztem Erfolg. „Die Leute klagen hier viel, dass die Netze zu langsam sind“, berichtet Otternhagens Ortsbürgermeister Wilfried Schneider. Er begrüßt den Glasfaserausbau, ist aber skeptisch, was den htp-Spätstart angeht. „Ich schätze, über die Hälfte der Leute hat bereits einen Stadtwerke-Vertrag unterzeichnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch umschwenken“, sagt er.

Von Mario Moers