Neustädter Land

An sechs Standorten führt die Stadt die ersten Tempokontrollen in diesem Jahr mit der mobilen Blitzstation durch. Ab Montag, 8. Februar, wird an der Otternhagener Straße geblitzt. Ab Donnerstag, 11. Februar, steht der Anhänger an der Basser Straße. Ab Dienstag, 16. Februar, wird der Anhänger an der Wunstorfer Straße positioniert.

Ab Montag, 22. Februar, wird das Tempo in Mandelsloh an der Wiklohstraße in Höhe der Schule kontrolliert. Ab Donnerstag, 25. Februar, steht das Gerät an der Welzer Straße, bevor es ab Mittwoch, 3. März, nach Averhoy umzieht. Aus organisatorischen Gründen kann sich der Plan kurzfristig ändern. Die Polizei kann außerdem zusätzlich an weiteren Stellen kontrollieren.

Von Mirko Bartels