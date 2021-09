Neustadt

Plötzlich muss es ganz schnell gehen. Um ein bereits länger angedachtes Konzept mit Fördergeld aus einem Landessonderprogramm umsetzen zu können, arbeiten etliche Stadtmitarbeiter intensiv gemeinsam an einem Thema, wie der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Homeier dem Rat am Donnerstag berichtete. Es geht um eine Fahrradstraße, die parallel zur Fußgängerzone Marktstraße vom La-Ferté-Macé-Platz bis zum Leineufer reichen soll. Dafür müsste die Strecke durch Wallgraben und Apothekengasse zumindest neu markiert, vielleicht auch zum Teil ausgebaut werden.

Radfahrer haben Vorrang

Fahrradstraße bedeutet grundsätzlich laut ADAC, dass nur Fahrräder und E-Scooter dort fahren dürfen. Mit Zusatzschildern kann auch Auto- und Motorradverkehr zugelassen werden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 Stundenkilometern, auf Radfahrer muss besondere Rücksicht genommen werden. Solche speziellen Straßen sollen den Radverkehr bündeln.

Wie genau die Fahrradstraße in Neustadt aussehen soll, soll später mit Bürgerbeteiligung und per Ratsentscheid ausgestaltet werden. In der Nachbarstadt Wunstorf gibt es bereits eine Fahrradstraße, die Nordrehr, die von der Neustädter Straße aus in zweiter Reihe Richtung Klein Heidorn, Großenheidorn und Steinhude führt. Dort können die Anwohner ihre Autos benutzen, doch eine Durchfahrtsfunktion hat die Straße für sie nicht. Das ist am Wallgraben anders, den viele als Zufahrt zur Innenstadt nutzen.

Noch dominieren Autos am Wallgraben

Noch nehmen die Autos auf dem Abschnitt Wallgraben und Am Wallhof die dominierende Rolle ein und brauchen auch den meisten Platz. Entlang der Straße ziehen sich Parkstreifen, und es gibt mehrere private Parkplätze, die über den Wallgraben angefahren werden. Die Apothekengasse, die Querverbindung bis zur Leinstraße, lässt sich leichter umgestalten. An der engsten Stelle ist sie fünf Meter breit und müsste vielleicht eine neue Decke bekommen.

Radweg an der Kleinen Leine soll zur Brücke führen

Auch der Radweg an der Kleinen Leine entlang Richtung Norden soll dem Konzept zufolge ertüchtigt werden – ein großer Teil davon könnte ebenfalls von dem Förderprogramm abgedeckt werden. „Stadt und Land“ heißt das Sonderprogramm, aus dem sich die Stadt zu der rund 750.000 Euro teuren Umgestaltung bis zu 90 Prozent Zuschüsse erhofft. Über diesen Weg wird dann auch eines Tages eine Fahrradbrücke über die Leine erreichbar sein, die von der Ecksteinmühle aus bis zum Ziegeleiberg den Fluss überspannen soll. Diese Planung dauert aber noch deutlich länger.

Bis zum 15. September müssen Anträge für das Sonderprogramm eingehen, sonst haben sie erst im nächsten Jahr eine Chance. „Wir befürchten, dass dann kein Geld mehr übrig sein könnte“, sagt Homeier. Wie genau die Straße gestaltet werden soll, dazu wolle die Stadt dann auch Bürgerworkshops anbieten, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Von Kathrin Götze