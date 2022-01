Neustadt soll bis 2035 klimaneutral werden

Neustadt

Es klingt so einfach: „Der Rat beschließt, dass die Stadt bereits zum Jahr 2035 bei den Treibhausgasemissionen Klimaneutralität erreicht.“ So heißt es in einer Drucksache, über die der Rat am 3. Februar beschließen soll. Die Regionsversammlung habe im Oktober beschlossen, den „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ gemeinsam mit den Städten und Gemeinden der Region Hannover bis 2035 mit dem Ziel der Klimaneutralität fortzuschreiben.

Fördergeld könnte für „Vorreiterkonzept“ fließen

„Aus Sicht der Stadtverwaltung sollte sich die Stadt Neustadt ebenfalls an dem ambitionierten aber doch realisierbaren Zeitziel beteiligen und dieses ebenso für sich definieren, um einen wesentlichen und substanziellen Beitrag zur Erhaltung der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu leisten“, heißt es weiter.

Für sei ein so genanntes „Vorreiterkonzept“ könnte man möglicherweise Fördergeld bekommen. Es müsste dem Plan zufolge eine aktuelle Energie- und Treibhausgasbilanz für den stationären Energieverbrauch und den Verkehr umfassen. Dazu käme eine Analyse von Potenzialen und Szenarien – und natürlich Handlungsstrategien beziehungsweise einen konkreten Maßnahmenkatalog inklusive einem „Controlling-Konzept“, um die Ergebnisse zu überprüfen.

Aktionsprogramm Klimaschutz mit gemischter Bilanz

Das wird auch nötig sein. Über die Erfolge des „Aktionsprogramms Klimaschutz“ für die Jahre 2010 bis 2020 sind sich Stadtverwaltung und Politik nicht ganz einig. „Neustadt ist bereits seit Langem in vielen Bereichen des Klimaschutzes erfolgreich aktiv und hat bis dato schon viel erreicht“, heißt es dazu in der Drucksache. Im Herbst 2019 mochten der Naturschutzbund Nabu und der Grünen-Politiker Godehard Kass der Stadt allerdings kein gutes Zeugnis ausstellen. In der fraglichen Zeit waren mehrere Windparkprojekte gescheitert, und auch der geplante Ausbau von Blockheizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung sei nicht passiert.

Auch das ambitionierte 100-Bäume-Programm für die Innenstadt scheiterte – für die gewünschten Pflanzungen fehlten der Stadt schlicht geeignete Flächen. Stattdessen sorgte der Rat dafür, dass die letzten bestehenden Baumschutzsatzungen in Kernstadt und Dörfern abgeschafft wurden.

Einige Klimaschutzprojekte sind gestartet

Immerhin hat die Stadt etliche Gebäude energetisch saniert und bringt auf die Dächer neuer Gebäude Fotovoltaikanlagen. Und sie hat seit dem vergangenen Jahr wieder eine Klimaschutzmanagerin. Seit Mai hat Wendy Pfeil schon einige Projekte angestoßen. Die Stadtwerke haben komplett auf Strom aus erneuerbaren Quellen umgestellt und setzen im Neubaugebiet am Hüttengelände mit der „kalten Nahwärme“ ein neuartiges Quartierskonzept um. Wie weit das angekündigte Radverkehrskonzept die Stadt in Sachen Verkehrswende nach vorn bringt, muss sich erst noch erweisen.

Nun sollen neue Konzepte geplant und dem engen Zeitrahmen folgend auch zügig umgesetzt werden. Ob der „Neustädter Klimabeirat“, dessen Gründung die Grünen im Haushalt 2022 festschreiben wollen, dazu beiträgt?

Von Kathrin Götze