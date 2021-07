Neustadt

Eine Cola für 25 Cent und kein Gast, der älter als 24 Jahre ist: So wünscht sich Neustadts Jugendpfleger Stefan Dahlke das Jugendcafé, dass noch dieses Jahr in der City entstehen könnte. Die Stadt hat dazu einen Antrag auf Förderung aus dem Landestopf „Zukunftsräume Niedersachsen“ gestellt. Mitte August erwartet man den Bescheid. Bis dahin sollen bereits die politischen Weichen gestellt sein. Der Rat bespricht das Jugendcafé in seiner Sitzung am Donnerstag, 5. August.

„Im Schulausschuss begrüßten am Donnerstag bereits alle Parteien das Projekt, wir sind einhellig dafür“, sagt die Ausschussvorsitzende Christina Schlicker (SPD). Die Stadt müsste dafür rund 25.000 Euro aus eigener Tasche beisteuern. Aus der Landesförderung gäbe es eine Anschubfinanzierung über drei Jahre, die 90 Prozent der Kosten deckt. Zudem kann damit eine halbe Sozialarbeiterstelle finanziert werden. Stimmt der Rat dem Vorhaben zu, und fällt der Förderbescheid positiv aus, könnte das Café schon im Oktober öffnen.

Standort steht noch nicht fest

Eine Liste mit Wunschstandorten hat der Jugendpfleger bereits. Mittendrin soll es sein, vom ZOB leicht zu erreichen, idealerweise an der Marktstraße. Die CDU könne sich vorstellen, das leer stehende Gebäude des ehemaligen Cafés Engelke an der Wunstorfer Straße zu nutzen, sagt Ratsfrau Monika Strecker.

Die CDU kann sich vorstellen, das ehemalige Café Engelke an der Wunstorfer Straße als Jugendcafé zu nutzen. Quelle: Mario Moers

Im Jugendhaus am Großen Weg hat sich bereits eine Gruppe Jugendlicher gefunden, die sich an dem Projekt beteiligen möchte. „Auch etliche, die sonst kaum zu uns kommen, wollen beim Jugendcafé mitmachen“, sagt Dahlke. Mitmachen ist das Stichwort: Denn das Café soll nicht nur ausschließlich von jungen Menschen (14 bis 24 Jahre) besucht, sondern auch von ihnen betrieben werden. Mitmachen kann, wer eine Jugendleiter-Card hat. Die Ausbildung will Dahlke zeitnah anbieten.

Ziel: Die Innenstadt verjüngen

„Jugendliche und junge Erwachsene wurden bislang zu wenig bei Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt als Zielgruppe berücksichtigt“, erklärt die Stadtverwaltung den Hintergrund des Engagements. Jugendliche hätten derzeit nur wenig Bezug zum Zentrum. Man befürchtet, dass diese prägende Grundeinstellung auch dazu führt, dass sie als Erwachsene mit der City nichts anfangen können. Das würde möglicherweise zu einem „langfristigen Bedeutungsverlust der Kernstadt führen“.

Klappt es mit dem Jugendcafé, könnte das als Nebeneffekt auch helfen, den Altersdurchschnitt der Besucher in der Innenstadt zu senken. „Hier sieht man doch überwiegend ältere Leute“, sagt Dahlke beim Bummel auf Neustadts Marktstraße. Für Jugendliche gebe es einfach keine Angebote. Das sei auch ein eindeutiges Ergebnis aus mehreren Umfragen an weiterführenden Schulen gewesen, die er mit seinem Team gemacht habe. Ein weiteres Ergebnis der Umfragen: Junge Neustädter wünschen sich einen Treffpunkt, an dem sie zwanglos zusammenkommen können. Dieser Ort könnte künftig das Café von Jugendlichen für Jugendliche sein.

Von Beate Ney-Janßen und Mario Moers