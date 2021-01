Neustadt

Auf der Suche nach ehrenamtlichen Impflotsen: Neustadts Stadtverwaltung arbeitet derzeit an einem Konzept, das Älteren auf dem Weg zur Impfung gegen das Coronavirus helfen soll. Der Hospizdienst Dasein bietet bereits konkrete Unterstützung an.

Nicht jeder aus der Gruppe 80plus ist den Hürden gewachsen, die das Land Niedersachsen auf dem Weg zu Impftermin und Impfen aufgebaut hat. Und rund um das Thema Impfen ergeben sich für die Betroffenen viele weitere Fragen. Wie komme ich zum Impfzentrum auf Hannovers Messe-Gelände? Können die Fahrtkosten ersetzt werden? „Der Informationsstand ändert sich nahezu täglich“, sagt Neustadts Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Die Telefone laufen nicht nur bei der Impfhotline heiß, sondern auch in der Stadtverwaltung.

Mehr Hilfe für Ältere will nun der Fachdienst Soziale Arbeit anbieten und hofft dafür auf Hilfe von Menschen aus der Stadt. Ziel ist der Aufbau eines eigenen Helfernetzwerks. Der erste Schritt ist der Aufruf, sich als Impflotse zu melden. Das Konzept für die Aufgaben dieser freiwilligen Helfer wird in der Verwaltung noch zusammengestellt. Fest steht bereits, dass sie von der Stadtverwaltung mit allen relevanten Informationen versorgt werden, die sie an die Menschen in ihren Orten weitertragen sollen.

Wie die Freiwilligen mit den Hilfsbedürftigen zusammengebracht werden, ob sie lediglich Informationen weitergeben oder auch selbst zum Telefon greifen, um Termine zu vereinbaren, womöglich sogar Fahrten zum Impfzentrum anbieten – all diese Fragen sind noch nicht geklärt. „Der Druck ist so groß, dass wir jetzt den Aufruf starten, schon bevor das Konzept fertig ist“, sagt Kühling. Optimal sei das nicht, aber irgendwo müsse begonnen werden.

SPD-Fraktion will städtischen Fahrservice zum Impfen

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt hatte bereits vor einigen Tagen einen Antrag eingereicht, mit dem sie die Verwaltung aufforderte, die Möglichkeiten eines Fahrservices zum Impfzentrum und zurück zu prüfen. Bürgermeister Dominic Herbst setzt nun zuerst auf die Suche nach Impflotsen und hofft dabei auf die politischen Gremien. „Über unsere Ortsräte sind wir lokal gut vernetzt, dies wollen wir nutzen“, sagt Herbst. Mit einem Brief hat er die Ortsbürgermeister um Unterstützung bei der Suche nach Freiwilligen gebeten.

Bürger 80plus bekommen Infopost von der Stadtverwaltung

Einen weiteren Brief verschickt die Stadt in den nächsten Tagen mit allen relevanten Informationen an Neustadts Bürger über 80 Jahre. Weitere Optionen zur Unterstützung behalte die Verwaltung sich vor, sofern möglich und erforderlich, sagt Herbst.

Wer sich freiwillig als Impflotse melden möchte, kann sich beim Fachdienst Soziale Arbeit der Stadt Neustadt melden. Ansprechpartnerinnen sind Rebekka Schnabel, Telefon (05032) 84241 sowie per E-Mail an rschnabel@neustadt-a-rbge.de und Inga Heidemann unter Telefon (05032) 84-510 und per E-Mail an iheidemann@neustadt-a-rbge.de.

Hospizdienst stellt sein Netzwerk für Hilfe zur Verfügung

Auf Ehrenamtliche, die sich in der Unterstützung von Älteren auskennen, kann der Hospizdienst Dasein bereits bauen – und bietet deren Hilfe auch zum Thema Impfen an. „Wer allein zu Hause vor dem PC sitzt und nicht weiter weiß, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Dasein-Koordinatorin Heike Hendel. Auch etwa beim Einkaufen oder sonst im Alltag können die Ehrenamtlichen vielleicht helfen. Das Angebot gelte explizit für alle, betont Hendel. Sie und ihre Kollegin Sabine Behm stehen unter Telefon (05031) 949030 und mobil unter der Nummer (0162) 6386502 zur Verfügung.

Von Beate Ney-Janßen