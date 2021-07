Am 12. September werden bei der Kommunalwahl der Rat der Stadt Neustadt und die Mitglieder der 13 Ortsräte gewählt. Mehr als 36.000 Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt. An dem Tag werden außerdem die Regionsversammlung und der Regionspräsident neu gewählt. Am 26. September findet die Bundestagswahl statt – an dem Tag würde bei Bedarf auch die Stichwahl des Regionspräsidenten über die Bühne gehen.