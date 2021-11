Nienburg

Die TfN-Philharmonie, ein Orchester aus Hildesheim, kommt zum Neujahrskonzert am Sonnabend, 8. Januar, 18 Uhr, ins Nienburger Theater. Sowohl mit dem Programm als auch mit den Mitwirkenden will Generalmusikdirektor Florian Ziemen sein Publikum überraschen.

Ein vergnügter Abend mit unterhaltenden Titeln und stimmungsvollen Melodien soll es werden, so viel verspricht Ziemen, der sich immerhin als Dirigent des Abends outet. Zur Musik verrät er nur eines: Seine Musiker werden dem Publikum eine Nuss zu knacken geben. Ob das als dezenter Hinweis auf Tschaikowskys berühmte Suite gemeint ist?

Lesen Sie auch Drei Nüsse für Aschenbrödel als Musical in Nienburg

Karten für das Überraschungskonzert sind erhältlich unter Telefon (05021) 87356, per E-Mail an theaterkasse@nienburg.de, im Internet auf www.theater.nienburg.de sowie in der Theaterkasse im Nienburger Stadtkontor. Nach aktuellem Stand gilt die 2-G-Regel für das Konzert.

Von Beate Ney-Janßen