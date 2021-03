Dudensen

Es gibt Zeiten, da hilft einem Koch die beste Suppe nicht, wenn niemand kommt, der sie isst. Dass die Corona-Pandemie wohl für alle Gastromen in die Kategorie Schlimmste-vorstellbare-Krise fällt, ist hinlänglich bekannt. Um so erstaunlicher ist allerdings die Erfahrung, die der Dudenser Betreiber des Gasthauses Beermann in dieser Zeit gemacht hat. Denn vom ersten Tag an, an dem Jendrik Homeyer die bekannte Hochzeitssuppe des Traditionslokals in dem 500-Seelen-Ort zum Mitnehmen anbot, kamen die Kunden aus dem ganzen Neustädter Land. Für das 1895 gegründete Gasthaus erwies sich ausgerechnet das vorher nie dagewesene Außer-Haus-Geschäft als Glücksgriff. „Es sind diese Einnahmen, die uns helfen, die Fixkosten zu decken, um weiterzumachen“, berichtet Homeyer. Aber wie funktioniert das eigentlich, den Betrieb in einem so kleinen Dorf über Monate aufrecht zu halten?

Treue Kundschaft

„Speisekarte to go“ am Eingang des Dudenser Traditions-Gasthauses Beermann. Quelle: Mario Moers

„Ohne die Motivation durch die Kundschaft hier vor Ort wäre es schwer, jeden Tag wieder loszulegen“, berichtet Homeyer. Er ist ohne Zweifel ehrlich dankbar über die Treue der Leute aus Dudensen und all den umliegenden Dörfern, die auch nach mehreren Monaten im Lockdown regelmäßig kommen, um die Außer-Haus-Gerichte abzuholen. „Das ist auch eine Bestätigung für die Arbeit, die gut tut, wie einem Schauspieler der Applaus“, sagt Homeyer. Jede Woche überlegt er sich deshalb eine neue Karte, um seine Gäste bei Laune zu halten. Ausgedruckt verteilt er sie als Flyer auch in den umliegenden Geschäften, in der Bank, wo es sich anbietet. „Angefangen haben wir mit einem Facebook-Post, schon am Abend kamen dann die Bestellungen rein“, erinnert sich Homeyer.

Kein leichter Start

Im Corona-Lockdown bleibt der Festsaal des Gasthauses Beermann in Dudensen auch 2021 ungenutzt. Umso glücklicher ist der Betreiber über das gut angenommene Außer-Haus-Geschäft. Quelle: privat

Als das Virus im Frühjahr 2020 auch das Neustädter Land erreichte, hatte der 30-Jährige das Gasthaus gerade erst übernommen. Mehr als drei Jahrzehnte hatten die Vorbesitzer das Traditionslokal geleitet. Mit einer Trecker-Parade war das im Ort beliebte Ehepaar von den Dudensern verabschiedet worden. Eine Geste, die verdeutlicht, wie wichtig dem Ort sein Gasthaus ist. Es gibt schließlich nicht mehr viele davon, nicht einmal auf dem Land. „Ich wusste, wie wichtig es gerade zu Beginn ist, dass die Leute einen kennenlernen können“, erzählt Homeyer. Aus Hagen stammend, hat er hier selbst schon als Kind Familienfeiern erlebt. Nach der Ausbildung sammelte er Erfahrung in Küchen im Allgäu, auf Sylt, in Göttingen und dem Kokenhof in Großburgwedel. „Ich versuche jetzt, von dem, was ich dort gelernt habe, immer etwas Neues anzubieten“, erzählt Homeyer.

Voll auffangen kann das Außer-Haus-Geschäft den wirtschaftlicher Schaden der vergangenen Monate natürlich nicht. Es ist aber ein kleiner Puffer. Der hilft besonders, weil Homeyer als frisch gebackener Selbstständiger natürlich keine großen Rücklagen aufbauen konnte. Die staatlichen Hilfen sind deshalb ebenfalls absolut notwendig für das Geschäft.

Vorbereitungen für Ostern

Koch Jendrik Homeyer hat das Traditions-Gasthaus Beermann in Dudensen Anfang 2020 übernommen. Kurz darauf kam der erste Lockdown. Quelle: privat

Wie lange er das noch aushalten kann? Unklar. Jüngst haben die Gemeinden im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf die anstehenden Konfirmationen coronabedingt auf den Sommer verschoben. Wieder ein wichtiges Geschäft, das den Gastwirten entgeht. Jendrik Homeyer bemüht sich trotzdem, positiv in die Zukunft zu schauen. Für ihn bedeutet das, sich jetzt zuerst auf Ostern zu konzentrieren. Gegrilltes Lachsfilet gibt es am Karfreitag, Schweinefiletmedaillons mit Pfeffersauce und Rinderroulade an den Feiertagen. Wie zu Weihnachten sind die Wirte im Neustädter Land auch zu Ostern auf das Außer-Haus-Geschäft angewiesen.

Von Mario Moers