Neustadt

Zaubern auf einem Kreuzfahrtschiff. Die große Bühne, Aida, Sonne und ein gutes Honorar für die Auftritte an Bord. Das war eigentlich der Arbeitsplan, den Zauberkünstler Jan Langreder sich für 2020 zurechtgelegt hatte. Dann kam das Coronavirus. Mit dem pandemiebedingten Verbot sämtlicher Unterhaltungsveranstaltungen waren alle Auftritte gestrichen. Die Einnahmen des Suttorfer Magiers sanken auf 0 Euro. Wie Langreder geht es derzeit vielen Unternehmern, Selbstständigen und Angestellten der Veranstaltungsbranche in Neustadt.

Eigentlich wäre Zauberkünstler Jan Langreder gerade wie hier zu sehen auf einem Kreuzfahrtschiff im Einsatz. Pandemiebedingt organisiert er stattdessen die „Night of Light“ in Neustadt. Quelle: privat

Am Montagabend beteiligten sich deshalb mehr als 30 betroffene Unternehmen an einer bundesweiten Mahnwache. Bei der „Night of Light“ wird von 22 bis 1 Uhr das Freizeitheim rot angestrahlt. Ein Alarmsignal. Die Botschaft der Branche: Verbindliche Termine und Konzepte, wie es weitergeht, sind lebenswichtig für die Event-Macher. Darüber hinaus plädiert die Branche dafür, endlich eine starke, gewerbeübergreifende Lobby zu gründen.

Diese Unternehmen beteiligen sich An der Mahnwache „Night of Light“ beteiligen sich in Neustadt über 30 Unternehmen und Freiberufler: PENTHOUSE Neustadt, Jan Langreder (Magier), Scheffler Eventservice, MA Events, Waldbühne Otternhagen e.V., Kulturforum Neustadt e.V., Gasthaus Bartling, Pfannenschmaus im Ratskeller, Partyservice & Fleischerei Backhaus, Gasthaus zur Krone Suttorf, ISY GOING, City Beach Neustadt, Café Havanna, Pius Weinwirtschaft Neustadt, Landgasthaus Meyer Poggenhagen, Gasthaus Beermann Dudensen, Tiger Events, Hotel-Restaurant Perl, Fotografie Siri Schäfer, Lührs Zeltverleih, Philipp Schröder - Don Philipe design and photo, Fidgets Live, Dorfwerkstatt Bordenau e.V., Color my Life!, Hochzeitsmeisterei Schulz Classic, DJ Corvo, Jugendkunstschule Neustadt e.V.

Totalausfall im Gastsaal

„Nur drei Veranstaltungen konnten wir verschieben“, sagt beispielsweise Michele D'Onofrio. Die Bilanz des Wulfelader Wirts (Gasthaus Bartling) fällt drei Monate nach dem Beginn der Krise ernüchternd aus. Maximal 25 Prozent schätzt er die Auslastung seines Betriebs. Auch nachdem er das Restaurant wieder öffnen durfte, reißt das anhaltende Verbot von großen Veranstaltungen ihm ein Riesenloch in die Kasse. Hochzeiten, Geburtstage, die Jahresversammlung des Sozialverbands – alles wurde abgesagt, kaum etwas verschoben. „Ihre 50. Geburtstagsfeier holen sie nicht drei Monate später nach“, sagt D'Onofrio.

Laut Gaststättenverband Dehoga haben zum Monatsbeginn noch 85 Prozent der Gastronomien in Niedersachsen unwirtschaftlich gearbeitet. In Wulfelade haben Michele D'Onofrio und seine Frau Aneta den Laden alleine geschmissen. „Wirtschaftlich waren die paar Schnitzel und Currywürste, die wir zum Mitnehmen verkauft haben, nicht. Das geschah eher aus Solidarität mit den Stammkunden, die uns ja auch unterstützen“, erzählt er. Bei maximal 10 Prozent des Normal-Umsatzes wäre es wirtschaftlich sinnvoller gewesen, den Laden dicht zu lassen, so der Wirt. Aber Zahlen sind eben nicht alles.

Der Saal bleibt während der Corona-Pandemie leer. Aneta und Michele D'Onofrio im Saal ihres Wulfelader Gasthauses Bartling. Quelle: Patricia Chadde

Ihre zehn Mitarbeiter, darunter 450-Euro-Jobber, haben sie weiter bezahlt – nicht ohne Konsequenzen für das Geschäft. „Wir haben einen Teil des Geldes aus einem Kredit genommen. Damit wollten wir eigentlich ein Kühlaggregat anschaffen, das muss nun warten“, erklärt D'Onofrio. Wieso er die „Night of Light“ unterstützt? Aus Solidarität. „Die Situation trifft uns alle gemeinsam“, sagt er. Von der Politik fordert er eine klare Ansage, wann er den Saal wieder voll vermieten kann. „Ich denke, sobald Klarheit herrscht, werden die Kunden auch wieder auf uns zukommen“, sagt er.

Neustädter Gastronomen tauschen sich aus Die Gastronomen der Kernstadt haben sich bereits früh in der Krise organisiert. Diesen Moment möchte die Wirtschaftsförderung nutzen. Für den 30. Juni hat sie alle Gastronomen im Neustädter Land zu einem offenen Gespräch eingeladen. „Wir wollen gemeinsam besprechen, wie man die Branche unterstützen kann“, sagt Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. Die Idee ist, während der Krise entstandenen Kontakt zu nutzen und alle möglichst viele Betriebe einzubinden. Die Gebühren für die Außenbewirtung hat die Stadt derzeit ausgesetzt. Der Rat muss in einer der kommenden Sitzungen darüber entscheiden, ob er dieser spontanen Entlastung zustimmt.

Kein Licht in Sicht

Einen Totalausfall verzeichnet auch die Event-Agentur MA-Events. Die Wirtschaftsmesse Robby, das Stattfest, zahlreiche Hochzeiten – 30 Veranstaltungen haben Kunden abgesagt. „Wir haben keine Umsätze mehr“, sagt Geschäftsführer Marc Berendsen. Der geplante Neubau einer Lagerhalle ist erstmal abgeblasen. 15 freiberufliche Helfer, darunter DJs und Mini-Jobber, müssen sich zumindest im Sommer nach einem anderen Job umsehen. Berendsen, der die Geschäftsführung im Nebenberuf macht, trifft es doppelt. Denn auch bei der hiesigen Tanzschule ist der Tanzlehrer seit April in Kurzarbeit. „Unterm Strich sind das rund 50 Prozent weniger auf dem Konto“, sagt er. Seine Forderung: „Wir brauchen Planungssicherheit. Denn aktuell fragt niemand mehr Veranstaltungen an, aus Angst auf den Kosten sitzen zu bleiben“. Er wäre froh, wenn wenigstens das Weihnachtsgeschäft sicher ist.

Bilder und Videos der Night of Light gibt es bei Instagram und Facebook unter dem Hashtag #nightoflight2020.

Von Mario Moers