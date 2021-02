Neustadt

Ob Friseur, Bekleidungsgeschäft, Restaurant oder Kulturbetrieb – in Neustadt steht einigen Unternehmen im anhaltenden Lockdown das Wasser bis zum Hals. Um aus erster Hand zu erfahren, wie die Lage in den Neustädter Betrieben derzeit tatsächlich ist, organisiert die Wirtschaftsförderung Videokonferenzen mit den Gewerbetreibenden. Sie dienen dem Austausch, vermitteln aber auch einen Eindruck aus dem Alltag hinter den geschlossenen Gasträumen, Friseursalons und Büroräumen. Von dort gibt es deutliche Kritik an der generellen Ladenschließung.

Außer-Haus-Verkauf nicht kostendeckend

Eine Woche ist vergangen seit der letzten Videokonferenz, zu der Uwe Hemens, Geschäftsführer der Neustädter Wirtschaftsförderung, Gewerbetreibende eingeladen hat. Einige berichten nun, dass die staatlichen November-Hilfen zwischenzeitig bei ihnen angekommen sind. Immerhin. Stefanie und Ingmar Haas, die Betreiber des Haasenhofs in Mandelsloh gehören zu diesem Kreis. Wirkliche Entlastung verschafft ihnen das Geld aber nicht. „Es ist nichts mehr da“, sagen die beiden. Alle Ersparnisse seien aufgebraucht. Nun wollen sie einen Kredit aufnehmen. Der aber auch wieder bedient werden müsse. „Wir waren die ersten, die schließen mussten, und wir werden die letzten sein, die wieder öffnen dürfen“, sagt Stefanie Haas über ihre Branche. Von den 150 Euro, die sie wöchentlich mit Außer-Haus-Verkauf einnehme, ließen sich keine laufenden Kosten finanzieren. Übers Aufhören und Schließen ihres Haasenhofs denkt sie dennoch keineswegs nach. „Es ist eine Herzensangelegenheit“, sagt sie und hofft, dass im April wieder geöffnet werden darf.

Kurzarbeitergeld reicht nicht zum Leben

Bjoern Penno von Neustadts Restaurant Jedermanns. Quelle: Ilona Hottmann

Bjoern Penno von Neustadts Restaurant Jedermanns berichtet von den Fachkräften, die in seinem Unternehmen gekündigt haben. „Von ursprünglich zwölf sind nur noch drei da“, sagt er. Keiner sei entlassen worden, alle freiwillig gegangen. Weil sie von dem Kurzarbeitergeld einfach nicht leben konnten. Anfangs habe er noch aufgestockt. „Aber das kann ich mir nicht mehr leisten.“ Den Lockdown für die Gastronomie sieht er kritisch, sagt: „Wir können Hygiene!“

Herbst fordert zielgerichteteren Lockdown

„Es muss zielgerichteter passieren, nicht mit der Holzhammer-Methode“, kritisiert Bürgermeister Dominic Herbst die generellen langfristigen Ladenschließungen. Quelle: privat (Archiv)

Daran zweifelt auch Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst nicht. Er berichtet vom wöchentlichen Austausch der Bürgermeister Niedersachsens – natürlich per Zoom. „Wir Bürgermeister vertreten die Meinung, dass möglichst viel öffnen soll und wir gleichzeitig die Älteren schützen“, sagt er. Von Bund und Land seien Maßnahmen beschlossen worden, aus denen diese nun anscheinend nicht mehr heraus kämen. Viele davon müssten aber auf den Prüfstand kommen. „Es muss zielgerichteter passieren, nicht mit der Holzhammer-Methode“, betont Herbst.

Welche Blüten die „Holzhammer-Methode“ treiben kann, beschreibt Manuela Wegner. Sie führt einen Friseur-Salon in Neustadt, ist Innungs-Obermeisterin und im Lockdown. Gerade eben, erzählt sie, habe wieder eine Kundin an die Scheibe geklopft und nach einem Termin gefragt – gerne auch zu Hause. Das sei eine Verlockung, der viele Friseure momentan erliegen würden, sagt Wegner: Kunden zu Hause frisieren. Das Risiko sei groß, denn dort lauerten die Infektionsherde, könne Hygiene nicht so gewährleistet werden wie in den Salons.

Wer die Regeln einhält, wird von Kunden abgestraft

Von solchen „schwarzen Schafen“, die Regeln umgehen, weiß Penno auch aus der Gastronomie. „Schwarz-Feiern“ nennt er das. Das sei schlimm genug. Hinzu komme aber noch, dass diejenigen, die sich nicht darauf einlassen, von den Kunden abgestraft werden. „Das macht wütend“, sagt er.

Eine Beobachtung haben sie alle im Lockdown seit November gemacht: Der Wille, sich daran zu halten, sei bei den Menschen im Vergleich zum März 2020 wesentlich geringer. Wenn er sich die Frequenz in den Supermärkten anschaue, frage er sich, weshalb er keine Hose verkaufen dürfe, wirft Jens Ohlau vom Trendhaus Ohlau ein. Platz und Abstand könne er in seinem Bekleidungsgeschäft in der City doch gewährleisten. Die getroffenen Maßnahmen wolle er gar nicht verändern, zweifle aber manchmal an deren Sinnhaftigkeit.

Aufgeben kommt nicht in Frage

Trotz aller Schwierigkeiten und obwohl ihnen allen das Wasser bis zum Hals steht, endet das Meeting mit dem klaren Bekenntnis, dass es weitergehen soll. „Aufgeben kommt nicht in Frage“, sagt das Haasenhof-Team. Manuel Wegner meint: „Wir müssen da durch.“ Jens Ohlau bekennt sich zur Verantwortung für seine Mitarbeiter und sagt: „Man kann doch nicht einfach abschließen.“ Und Bjoern Penno spricht für alle: „Wir machen das aus Leidenschaft und Überzeugung.“

Von Beate Ney-Janßen