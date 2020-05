Neustadt

Die Corona-Krise auch in Neustadt besonders jene Menschen, die ohnehin wenig Geld haben. Der Rotary Club Nienburg-Neustadt unterstützt in dieser Zeit die Tafeln in Nienburg und Neustadt.

In Neustadt ließen die Rotarier kochen: Jochen Kemker vom Pius bereitete 85 Portionen Hühnerfrikassee zu. Diese wurden anschließend über die Tafel an ihre Kunden verteilt. „Die Aktion ist super angekommen. Vor dem Muttertag haben gerade Familien das Angebot dankend angenommen – so musste Mutter einmal nicht das Essen kochen.“, sagt Club-Präsidentin Beate Rothärmel. „Nur gemeinsam können wir es schaffen, das Corona-Virus einzudämmen“, fügte sie hinzu. Man sei weiter bereit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Anzeige

Spende für Nienburger Tafel

In Nienburg hatte Rothärmel einen Scheck über 750 Euro an die Leiterin der Tafel Nienburg, Beate Kiehl, übergeben. „Da die regelmäßigen Clubtreffen derzeit aufgrund der angeordneten Schließung der Lokale nicht möglich sind, haben die Mitglieder in einer Videokonferenz einmütig entschieden, diese Projekte zu unterstützen“, sagt Holger Spreen, Pressesprecher des Rotary-Clubs. Die Zahl der Menschen, die sich finanziell einschränken müssen, habe zugenommen. Dies sei bei den Tafeln besonders zu bemerken, sagt er.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels