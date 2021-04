Neustadt

Viel muss Neustadt offensichtlich gar nicht mehr tun, um die Kriterien als Fairtrade-Stadt zu erfüllen. Der Ratsbeschluss erfolgte vergangene Woche, die Steuerungsgruppe hat mit der Arbeit an einem ganzheitlichen Konzept begonnen. Aber es gibt bei dem Thema ohnehin schon reichlich Sachverstand in der Stadt: Die zehn Geschäfte, die fair gehandelte Produkte anbieten sollen, waren darum schnell gefunden – neben dem Weltladen und dem Dorfladen Mariensee ist inzwischen auch eine breite Produktpalette in den örtlichen Einkaufsmärkten hinzugekommen.

Kirchen und Schulen sind mit im Boot

Eine Schule, eine Glaubensgemeinschaft und ein Verein, die fair gehandelte Produkte anbieten und entsprechende Bildungsangebote machen, sind ebenfalls Bedingung. Auch hier überbietet Neustadt die notwendigen Kriterien bei Weitem: Es gibt an drei weiterführenden Schulen entsprechende Angebote, sämtliche Kirchen und mindestens die Vereine Asseitun (Träger des Weltladens) und die Gemeinwohlökonomie sind bereits mit im Boot.

Gastronomen können sich noch melden

Was die Gastronomie angeht, habe man wegen des Corona-Lockdowns, unter dem viele Betriebe leiden, noch nicht alle gefragt, heißt es. Fünf müssten sich finden, die mindestens zwei fair gehandelte Produkte auf der Karte haben. „Wir wissen, dass es auch hier schon einige Betriebe gibt, die Fairtrade-Produkte führen – und wir sind zuversichtlich, dass wir nach dem Ende der Einschränkungen weitere Partner für das Projekt gewinnen können“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel.

Auch im Bürgermeisterbüro sowie in Gremiensitzungen soll nur noch fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt werden, dazu soll noch ein weiteres fair gehandeltes Produkt kommen. Die Palette ist inzwischen sehr vielfältig – das zeigt sich auch an den fünf Präsentkörben, die fünf Neustädter Geschäfte für die Aktion gespendet haben. Sie sind in der Sparkasse an der Marktstraße ausgestellt.

Die Auswahl an Fairtrade-Produkten ist groß, wie die Präsentkörbe zeigen. Quelle: Kathrin Götze

Präsentkörbe werden verlost

„Dort gibt es ein Quiz zum fairen Handel, unter den Einsendern aller richtigen Antworten werden wir die Präsentkörbe verlosen“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Die Verlosung läuft bis einschließlich Freitag, 4. Juni. Entsprechende Flyer können direkt im Foyer der Sparkasse in die Losbox geworfen werden oder per Post an das Bürgermeisterreferat der Stadt Neustadt, Nienburger Straße 31, gesendet werden.

In der Region Hannover sind bisher die Landeshauptstadt selbst sowie Garbsen und Laatzen als Fairtrade-Städte zertifiziert. Es geht darum, sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Kleinbauern vor allem in Afrika, Asien und Südamerika einzusetzen. „Die große Politik mag in Berlin beschlossen werden, umgesetzt wird sie in den Städten und Kommunen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Er freue sich sehr, dass schon so viel Engagement in Neustadt vorhanden sei, das man nun ausbauen wolle.

Von Kathrin Götze