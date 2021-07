Neustadt

Autofahrer in Neustadt brauchen jetzt starke Nerven. Mit dem Baubeginn für das neue Rathaus im August und dem für den Bürokomplex „Neustadttor“ in der vergangenen Woche drohen Staus und Parkplatz-Notstand in der Innenstadt. Und zwar über eine lange Zeit. Die beiden Großprojekte markieren erst den Start einer ganzen Reihe von Baumaßnahmen, die den Kernstadtverkehr schlimmstenfalls zehn Jahre lang beeinträchtigen werden. Mit einem Parkleitsystem will die Stadtverwaltung für Entlastung sorgen.

Parkhaus wird günstiger

In der Bauphase der beiden genannten Gebäude fallen insgesamt 150 Parkplätze vor dem Bahnhof und hinter der Sparkasse weg. Während der Schotterparkplatz am ZOB bereits gesperrt ist, bleibt der Sparkassen-Parkplatz noch bis voraussichtlich September in Betrieb. Als Ersatz sollen dann sechs Parkflächen beworben werden, die nach Einschätzung der Verwaltung ausreichend Kapazitäten bieten. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Parkhaus am Rundeel zu. Dort sollen vorübergehend die Gebühren so reduziert werden, dass sie in etwa denen der öffentlichen City-Parkplätze entsprechen.

Die Stadt geht davon aus, dass in dem Parkhaus etwa 80 ungenutzte Plätze vorhanden sind. Auch an der Ecksteinmühle und an der Suttorfer Straße und auf dem Schützenplatz sind an normalen Werktagen regelmäßig Parkplätze frei – lediglich am Markttag, dem Freitag, wird es dort eng. Etwa 70 Stellplätze sollen im Januar 2022 auf dem Gelände des bis dahin abgerissenen ehemaligen Möbellagers hinter dem Bahnhof entstehen. Autofahrer werden in Kürze an allen großen Einfahrtsstraßen zur City durch großformatige Schilder auf die Ausweichparkplätze aufmerksam gemacht. „Das Parkleitsystem soll es den Besuchern erleichtern, die Flächen zu finden“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

„Neustadt wird Dauerbaustelle“

So könnte das Neustadttor am ZOB aussehen - die Schriftzüge sind zunächst symbolisch, Mieter stehen noch nicht fest. Quelle: Rahlfs Immobilien

Bürgermeister Dominic Herbst macht sich keine Illusionen, dass es in den kommenden Jahren zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird. „Neustadt wird zur Dauerbaustelle“, sagt Herbst mit Blick auf weitere Großprojekte. Schon im Spätsommer beginnt voraussichtlich der Umbau der B-6-Anschlussstelle Himmelreich. Noch in diesem Jahr wird in der Kernstadt die Memeler Straße erneuert. Die Sanierung der Moorstraße ist noch nicht terminiert, steht aber ebenfalls an. Bis 2023 soll eine Brücke über das Bahngleis in Poggenhagen fertig sein.

Der Übergang an der Siemensstraße wird von 2023 bis 2025 ebenfalls durch eine Brücke ersetzt. Zu guter Letzt folgt ab 2025 eine mehrjährige Kompletterneuerung des vier Kilometer langen Abschnitts der B 6 durch die Kernstadt, die allerdings nahezu ohne Vollsperrungen auskommen soll. Eine Entzerrung der Baustellen ist nach Einschätzung der Stadt nicht besser möglich. „Die Straßen sind kaputt, irgendwann müssen sie einfach gemacht werden“, so Gleue.

Umwege für Fußgänger am ZOB

Neben dem Verkehr müssen sich auch Fußgänger auf Umwege rund um ZOB und Bahnhof einstellen. Denn Baucontainer blockieren den viel frequentierten schmalen Durchgang zwischen der Marktstraße und dem ZOB, an der Gaststätte Havanna vorbei. Um von der Marktstraße zum Bahnhof und ZOB zu gelangen, geht man nun rechts ums Havanna herum zum Busbahnhof. Dort wird es eine Fußgängerampel geben, um auch sicher auf die am Gleis liegende Seite des Busbahnhofs zu gelangen. Und wenn sich die Planer verkalkuliert haben und bald das Verkehrschaos ausbricht? „Wir müssen den ersten Freitag überleben“, sagt der Verkehrskoordinator mit einem Augenzwinkern. Im Notfall müsse eben nachgesteuert werden.

Von Mario Moers