Neustadt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag, 10. Januar, in ein Firmengebäude in Otternhagen eingebrochen. Die Diebe erbeuteten diverse Baumaschinen und Werkzeuge, als sie gegen etwa 1.45 Uhr in das Gebäude im Gewerbegebiet Bültepad einstiegen. Zuvor hatten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Glaseinfassung der Eingangstür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen.

Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizeikommissariat Neustadt bislang nicht bekannt. Die Beamten bitten Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Neustadt unter der Telefonnummer (05032) 9559 115 zu melden.

Von Mirko Bartels