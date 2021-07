Drei Pfauenweibchen streunen durch Neustadt – doch wem gehören die Tiere?

Neustadt/Poggenhagen

Zahlreichen Neustädtern ist in den vergangenen Tagen in Nähe der Bundesstraße 6 eine Gruppe besonders farbenprächtiger Vögel aufgefallen: Drei Pfauenweibchen spazierten dort offenbar seit Wochen umher. Seit Mitte der Woche haben die Tiere ein neues Zuhause auf einem stillgelegten Firmengelände in Pogenhagen, wenn auch nur vorübergehend. Dort hilft Almut Melcher exotischen Tieren, die entlaufen oder von ihren Besitzern nicht mehr gewollt sind.

Polizei nimmt Fährte auf

Die Polizei sei am Sonntagmorgen, 4. Juli, über die Pfauen informiert worden, berichtet Melcher. Die Beamten hätten die Tiere im Bereich der Hannoverschen Straße und Gartenstraße einmal kurz gesichtet, die Suche aber erfolglos abbrechen müssen. Bei Gefahr retten sich die sonst bodennah lebenden Vögel auf Bäume und Dächer.

Wer kennt die Besitzer? Bei Almut Melcher haben sich bereits zahlreiche Interessenten gemeldet, die den Pfauendamen gern ein neues Zuhause geben würden. Die Anfragen kommen sogar aus Hamburg. Das Tierheim Wunstorf sucht derweil weiter nach den Eigentümern der Tiere. Wer Angaben zum Halter der drei Pfauendamen machen kann, erreicht das Tierheim unter Telefon (0 50 32) 6 85 55.

„Erst eine ältere Dame konnte die scheuen Vögel überlisten“, berichtet Melcher. Nachdem die Tiere dort im Garten aufgetaucht seien, habe die Seniorin sie mit Futter in ihre Garage an der Gartenstraße locken können. Das informierte Tierheim Wunstorf wandte sich an Melcher, welche die verschreckten Pfauendamen zunächst in ihre Obhut genommen hat. „Sie haben sich vor Stress gemausert, also ihre Federn abgeworfen“, berichtet Melcher.

Die entlaufenen Pfauendamen warten auf ihren Besitzer. Interessenten gibt es bereits. Quelle: Alexander Plöger

Neun Hektar Platz für diverse Tiere

Melcher wohnt in Liethe und ist eine passionierte Tierfreundin. Die gelernte Tierarzthelferin und Krankenschwester habe schon immer mit Tieren zu tun gehabt, sagt sie. Mittlerweile ist sie eine Ansprechpartnerin des Tierheims, wenn keine andere zuständige Stelle erreichbar ist. „Ich kümmere mich häufig um die Tiere, die keine Haustiere sind – Exoten, Nutz- und Wildtiere.“

Ihr Mann verwaltet ein stillgelegtes Firmengelände in Poggenhagen. Seit nunmehr zwei Jahren versorgt sie dort auf neun Hektar derzeit neben den Pfauen noch Ziegen, Schafe, Hähne, Hühner und ihre Küken. Zudem begleiten sie fünf Hunde bei ihren täglichen Besuchen.

Falken und Waschbären waren auch schon zu Gast

Die neuen Besucher sind nicht die einzigen Exoten, um die sich Melcher gekümmert hat. Auch Falken, ein Kormoran und Waschbären waren schon da. Ihr Wissen über Tierhaltung stammt teils aus dem Beruf als Tierarzthelferin, teils ist es angelesen. „Bei den Pfauen musste ich mich allerdings erst mal neu informieren“, sagt sie. Die Pfauendamen bekommen Taubenfutter, Obst und Mehlwürmer. Auch wenn die Bindung zu den Tieren groß ist: „Ich kann natürlich nicht alle behalten“, sagt die Ehrenamtliche.

Von Alexander Plöger