Basse

Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr sind die Feuerwehren Basse/Averhoy, Mariensee und Suttorf zum Löschen eines brennenden Muldenkippers an der Straße Schützenwiese in Basse ausgerückt. Die Fahrerkabine war in einer Halle in Brand geraten.

Mitarbeitern vor Ort gelang es das Fahrzeug aus der Halle zu fahren. Bei dem Versuch das Feuer mit Pulverlöschern einzudämmen, wurde eine Person verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mitarbeiter in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr rückte am Freitag zum Brand eines Muldenkippers in Basse aus. Quelle: Feuerwehr

Gesichert mit Atemschutz, löschten die Feuerwehrleute die verbliebenen Brandnester. Anschließend kontrollierten sie mit einer Wärmebildkamera eventuell unbemerkt gebliebene Brandherde. Insgesamt im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte unter der Leitung vom Basser Ortsbrandmeister Dennis Hausmann. Die Straße musste für die Einsatzdauer voll gesperrt werden.

Von Alexander Plöger