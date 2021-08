Neustadt/Otternhagen

Weil während der Lockdowns nicht nur Schulen, sondern auch Schwimmbäder geschlossen waren, fiel häufig der Schwimmunterricht aus. Um fehlenden Schwimmfähigkeiten bei den Kindern entgegenzuwirken, hat die Grundschule Otternhagen deshalb nach der Öffnung des Neustädter Balneons Anfang Juni zusätzliche Schwimmeinheiten für drei zweite Klassen organisiert.

Die Mühe lohnt sich

Die Mühe hat sich gelohnt – die Zweitklässler können sich über 14 Freischwimmabzeichen in Bronze, fünf in Silber und ein Seepferdchen-Frühschwimmerabzeichen freuen. Prozentual liege die bescheinigte Schwimmfähigkeit der Zweitklässler damit bei 93 Prozent, wie Jens Dahncke, Sport- und Schwimmlehrer an der Schule, sagt: „Gerade in der kurzen Zeit bis zu den Sommerferien ist das sicher ein großer Erfolg.“

Stadt und Balneon unterstützen

Unterstützung für den Schwimmintensivkurs gab es von der Stadtverwaltung, die den Bustransfer organisiert hat, sowie den Mitarbeitenden im Balneon, welche für den Unterricht die Öffnungszeiten des Bades erweiterten. „Auch das Kollegium der Grundschule hat mit kurzfristigen Stundenplanänderungen geholfen“, so der Schwimmlehrer.

Von Alexander Plöger