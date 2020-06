Neustadt

29 Verkehrsverstöße hat die Polizei am Mittwoch in Neustadt geahndet. Gleich an mehreren Stellen kontrollierten die Beamten. An der Kreuzung Sanders-Hoope und Bordenauer Straße, unweit des Rastplatzes Dammkrug, missachteten 18 Autofahrer das Stoppschild. Auf der Löwenbrücke wurden sechs Radfahrer angehalten, die auf der falschen Straßenseite fuhren. Zu schnell unterwegs waren fünf Verkehrsteilnehmer in der Lindenstraße. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr 50 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer. Geblitzt wurde am Mittwoch auch auf der B6 in Höhe des Rastplatzes Dammkrug Richtung Hannover.

Mehr Polizeimeldungen aus Neustadt finden Sie hier.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Mario Moers