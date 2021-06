Neustadt

Die Corona-Pandemie hat lange Zeit das öffentliche Leben aus der Neustädter Innenstadt verdrängt. Mit sinkender Inzidenz und steigenden Temperaturen möchte die Stadt dies nun ändern: Mit den Sommerwochen vom 1. bis 31. Juli wird es jeweils donnerstags Musik- und sonnabends Familienprogramme geben.

Irish Folk in der Fußgängerzone

Die Aktion entstammt einer Initiative der Partnerschaft für eine lebendige Innenstadt, welches eine Kooperation der Stadt mit Immobilieneigentümern, dem Stadtmarketingverein und der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung ist. An den Donnerstagen von 16.30 bis 19.30 Uhr gibt es Live-Konzerte an verschiedenen Orten in der Fußgängerzone. „Auch die Geschäfte haben die ein oder andere Aktion in petto“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. Zum Auftakt am Donnerstag, 1. Juli, sind der Classics, Country und Irish Folk-Sänger Denis Oakridge sowie die One-Man-Band „Lacey Flea“ zu Gast. Beide sind bereits von den Goldenen Sonntagen bekannt.

Piraten, Ritter und Indianer

Der Sonnabend ist für Familien reserviert: Immer von 10 bis 13 Uhr finden Aktionstage unter wechselndem Motto statt. Los geht es am Sonnabend, 3. Juli, mit dem Thema Piraten-Spaß. Das Programm umfasst passend dazu unter anderem eine Piratenschiff-Hüpfburg, Kinderschminken, Tattoos und das Basteln von Piratenkopftüchern. Auch der Seifenblasenkünstler „Roger macht Blau“ ist dabei. Des Weiteren können Familien Neustadt bei einer Rallye mit der App Actionbound entdecken.

Lesen Sie auch Neustadt bekommt Fördergeld für die Innenstadt [2021]

Weitere Themen der Familientage sind: Fußball am 10., Indianer am 17., Ferien am 24. und schlussendlich Ritter- und Prinzessinnen am 31. Juli. „Kinder dürfen sich gern passend zum jeweiligen Motto verkleiden“, bekräftigt die Citymanagerin.

Von Alexander Plöger