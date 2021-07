Neustadt

Die Vorbereitungen für die Strandbar Citybeach sind in vollem Gange. Am Donnerstag hat die Baufirma Pietsch rund 40 Tonnen feinen Sand auf dem Gelände unterhalb des Schlosses Landestrost verteilt. Anfang nächste Woche kommen mit Liegestühlen, Strandkörben und Sonnenschirmen die restlichen Zutaten fürs Strandfeeling hinzu. Geöffnet ist der Citybeach von Freitag, 23. Juli, durchgängig bis Sonnabend, 21. August – unter der Woche ab 17 Uhr, am Wochenende ab 16 Uhr.

Altbewährtes Konzept

Eindrücke vom Citybeach 2019 und 2020. (Archiv) Quelle: Mirko Bartels

Wie in den Vorjahren sorgen „Isy Going“-Betreiber Stephan Iseke und Björn Penno vom Jedermanns in Kooperation mit dem Foodtruck „Frittenhimmel“ für Speisen und Getränke. Auch das Penthouse Neustadt, Marktstraße 26/27, beteiligt sich wieder und öffnet jeden Freitag seine Türen zur Afterparty – inklusive Happy Hour ab 18.30 Uhr. „Dieses Jahr wird es noch besser“, ist sich Penno sicher. Events und Specials sind geplant, werden aber von den Betreibern kurzfristig bekannt gegeben: „Die Pandemie zwingt uns weiterhin zur Spontanität“, sagt Iseke.

Von Alexander Plöger