Neustadt/Uetze

Sie mussten ihr Handwerk beherrschen, sich aber auch sozial zeigen, Wissen über das Rote Kreuz präsentieren und musisch-kulturelle Diziplinen wie das Stapeln von Würfeln oder Gurgeln von Liedern. Beim Wettbewerb der Jugendrotkreuz-Mannschaften in Uetze haben sich die Zwölf- bis 15-jährigen vom Team „Die wilden Löwen“ aus Neustadt in ihrer Altersklasse gegen drei andere Mannschaften durchgesetzt und den Sieg davongetragen.

Dabei wechselten die Stimmungen mit der Aufgabenstellung: Im musisch-kulturellen Bereich wurde das Thema Flucht aufgegriffen, sie Jugendlichen wurden aufgefordert, gedanklich einen Rucksack zu packen und zu überlegen, was sie mitnehmen würden, müssten sie ihr Heimatland verlassen.

Auch Würfelstapeln zählte zu den Disziplinen. Christina (22) vom JRK Benthe-Empelde demonstriert es. Quelle: Nadine Hunkert/DRK

Ausgelassener ging es auf den Gokart-Parcours oder beim Planschbecken-Angeln zu. Bei der Siegerehrung lobte DRK-Regionspräsident Thomas Decker die Leistung der Teilnehmer. In der Stufe I sicherte sich das Team aus Krähenwinkel den Sieg. Bei den älteren gewannen in Stufe II „Die wilden Löwen“ aus Neustadt und in Stufe III das Team aus Benthe-Empelde. Die Erstplatzierten der jeweiligen Stufen nehmen am Bezirkswettbewerb des Jugendrotkreuzes Mitte Mai in Harsum bei Hildesheim teil.

Von Kathrin Götze