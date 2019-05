Neustadt

Zum Jubiläum ihres 25-jährigen Bestehens will sich die Leine-Schule in all ihrer Vielseitigkeit präsentieren. Dazu bittet sie ehemalige und aktuelle Schüler, Lehrer und Eltern am Freitag, 3. Mai, zum Tag der offenen Tür an die Bunsenstraße. Von 14 bis 17 Uhr können die Besucher das Schulleben der Leine-Schule kennen lernen. Dann präsentieren die Schüler auch, was sie in der laufenden Jubiläums-Projektwoche in 28 Gruppen erarbeitet haben.

Seit 25 Jahren gibt es die Leine-Schule als Haupt- und Realschule, zuvor hatte die Hans-Böckler-Schule als Grund- und Hauptschule fungiert, die altehrwürdige Realschule (ehemals Rektorschule) residierte an der Lindenstraße. 1975 kam der Neubau an der Bunsenstraße, 1994 schließlich die Vereinigung zu Haupt- und Realschule, der Name Leine-Schule folgte etwa zwei Jahre später. Mit dem benachbarten Gymnasium bildet die Leine-Schule nun das Schulzentrum Süd an der Bunsenstraße, etliche Räume sowie die Mensa werden gemeinsam genutzt.

Von Kathrin Götze