Otternhagen

Nach 16 Jahren hat die Kita in Otternhagen zum Monatsbeginn eine neue Leitung bekommen. Der 34-jährige Pierre Bultmann übernimmt die Aufgabe von seiner Vorgängerin Sonja Graeser, die sich zum neuen Kita-Jahr in den Ruhestand verabschiedet hat. Bultmann arbeitet bereits seit 2014 als Erzieher in der Einrichtung. Seine neue Stellvertreterin ist Samanta Di Grazia.

Die Liste der Mängel ist lang

Zur Galerie Viele Kinder, wenig Platz und ein dringend sanierungsbedürftiges Gebäude: Die Kita in Otternhagen steht vor Veränderungen, vielleicht sogar vor dem Neubau?

Der neue Leiter große Veränderungen auf die Kita zukommen. „Die Räumlichkeiten sind auf keinem zeitgemäßen Niveau. Ich würde mir wünschen, dass hier bald etwas passiert“, sagt Bultmann. Das im Jahr 1973 eröffnete Gebäude und der Außenbereich weisen deutlich sichtbare Mängel auf. 2020 wurde deshalb bereits mit der Renovierung des Elementarbereichs begonnen. Seitdem rieselt zwar kein Putz mehr von der Decke, das Grundproblem der verbrauchten Substanz bleibt aber. Morsche Fensterrahmen und Spielgeräte und hervorstehende Heizkörper, die beim wilden Toben eine Verletzungsgefahr darstellen – die Liste ist lang. Dazu kommt der notorische Platzmangel. Aus 35 Plätzen in den Siebzigerjahren sind inzwischen 50 geworden. Dazu kommen 40 Hortplätze, die allerdings in der benachbarten Schule untergebracht sind.

Sanierung oder Neubau

„Am Vormittag nutzen wir den Bewegungsraum als Gruppenraum, die kleine Toilette verwenden wir auch als Wickelraum“, erzählt Bultmann. Der Platzmangel engt nicht nur den Spielraum der Kinder ein, er begrenzt auch die Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort. „Wir würden gerne in Zukunft auch Krippenplätze anbieten. Den Eltern, die herziehen, fehlt so ein Angebot“, sagt Bultmann. Tatsächlich finden bereits Gespräche zwischen dem Kirchenkreis, der Stadt und der Gemeinde statt. Dabei wird es um die Frage gehen: Kernsanierung oder Neubau? „Erste Bedarfsprüfungen haben ergeben, dass in Otternhagen bis 2040 ein ständiger Bedarf von bis zu 13 Krippenplätzen gegeben ist“, erzählt Bultmann. Der Bedarf der umliegenden Orte sei dabei noch nicht mitgerechnet.

Not macht erfinderisch: Die kleine Toilette in der Kita-Otternhagen dient gleichzeitig als Wickelraum – es herrscht Platzmangel in dem alten Gebäude. Quelle: Mario Moers

Erschwert werden dürften sämtliche Modernisierungsvorhaben wegen des Standorts. Die Kita grenzt zur Linken an das Grundstück der denkmalgeschützten Kirche sowie den Friedhof zur Linken und zur Rechten der Grundschule. Direkt hinter dem Außengelände beginnt die landwirtschaftliche Nutzung. In einem Gespräch mit Architekten will man in Kürze die Optionen ausloten. Mit einem Baubeginn wäre wohl frühestens 2022 zu rechnen.

Von Mario Moers