Neustadt/Eilvese

Das hätte nicht sein müssen. „Wir Ärzte sind in Aufruhr und stinksauer“, sagt Thomas Perau. Für den Vorsitzenden des Ärztevereins Neustadt ist die von der Bundesregierung angekündigte Reduzierung der Biontech-Impfdosen an Arztpraxen ein Unding. Ein organisatorisches Chaos sei programmiert. Perau schließt sich damit dem aktuellen Protest von Ärztekammer und Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen an.

„Bis in den Januar“ seien in seiner Praxis in Eilvese Impftermine vereinbart, berichtet Perau. Alle mit der Zusage an die Patienten, dass sie Biontech verabreicht bekommen. Vielen von ihnen werde er nun sagen müssen, dass für sie „nur“ Moderna zur Verfügung steht – weil die Praxen ein geringeres Kontingent Biontech, stattdessen aber mehr Moderna bekommen sollen. Perau fürchtet einen erneut hohen Beratungsbedarf, der nun auf seine wie auf alle anderen Praxen zukomme. So überlaufen, wie die Praxen derzeit ohnehin seien, bleibe dafür einfach keine Zeit.

Lesen Sie auch Biontech-Impfstoff wird gedeckelt: Niedersachsens Ärzte laufen Sturm

Organisation in der Praxis erschwert

Das zweite große organisatorische Problem sieht der Arzt, der auch stellvertretender Vorsitzender des Hausärzteverbandes Hannover ist, darin, dass jede Phiole – das ist ein bauchartiges Glasgefäß – Biontech für sechs Impfungen reicht, ein Fläschchen Moderna bei Booster-Impfungen aber auf 20 Patienten verteilt werde. Diese 20 Patienten müsse sein Team jeweils auf einen Termin einstimmen und koordinieren. Dabei rede er noch nicht einmal davon, dass diese Patienten alle über 30 Jahre alt sein müssten – für Jüngere werde schließlich nur Biontech empfohlen. „Es kann nicht sein, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der wir das Impfen unter massivem persönlichen Einsatz in den Praxen erneut auf ein sehr hohes Level hochgefahren haben, uns dieses Bein gestellt wird“, sagt Perau.

Thomas Perau und seinen Kollegen missfällt die angekündigte Deckelung der Biontech-Dosen für Arztpraxen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Sein Vorschlag ist es, den niedergelassenen Ärzten weiterhin Biontech zu liefern und stattdessen die mobilen Impfteams und Impfzentren vermehrt mit Moderna zu versorgen. Anders als ambulante Praxen hätten diese einen deutlich größeren Durchsatz an Impfungen pro Zeiteinheit und könnten flexibler mit den größeren Phiolen von Moderna umgehen. Hinzu komme, dass dort ohne Terminvergabe gearbeitet werde – im Gegensatz zu den Praxen.

Rund 120 Menschen stehen am Impfzentrum an

Neustadts Impfzentrum wird unterdessen weiterhin hervorragend angenommen. Am Montagmorgen um 11 Uhr reichte die Warteschlange bis zum Brunnen am Marktplatz. Rund 120 Menschen harrten geduldig in der Kälte aus. Wie Gisela Wagner, die sich eine Booster-Impfung holen will. „Beim Arzt habe ich erst für Ende Dezember einen Termin bekommen. Das ist mir zu lang hin“, sagt sie, auch mit Blick auf den geplanten Weihnachtsbesuch bei ihren Kindern. Ob sie nun den Impfstoff von Moderna oder Biontech bekomme, sei ihr im Prinzip egal. Nur schnell soll es gehen. Dafür steht sie gerne noch eine weitere Stunde an.

Den Neustädterinnen Heidrun Baßmann und Annegret Hardt haben sich aus ähnlichen Gründen angestellt. Ihnen sei allerdings auch wichtig, dass sie mit Biontech geimpft werden, sagen sie. Erst Mitte Dezember und dann womöglich mit Moderna beim Hausarzt? Nicht mit ihnen. Auch sie wählen die Schlange. „Ausgezeichnete Organisation“, lobt Hardt nach ihrer Impfung. Die beiden Male zuvor habe sie noch zum Impfzentrum in Laatzen fahren müssen. Nun sei alles viel einfacher gewesen.

Eine nicht repräsentative Umfrage unter den Wartenden ergibt ausschließlich ein Anstehen für Booster-Impfungen und immer wieder den dringenden Wunsch, schnell, möglichst sofort geimpft zu werden. Schneller, als es viele Hausärzte ermöglichen können. Denen werde laut Perau mit dem neuen Beschluss aus Berlin noch zusätzlich ein Bein gestellt.

Von Beate Ney-Janßen