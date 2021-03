Neustadt

Seit Oktober 2019 ist Irene Siedow die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Neustadt. Nach mehr als einem Jahr im Amt hat sie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Integration und Teilhabe eine erste Bilanz gezogen: Es gibt viel zu tun, Corona habe sich jedoch als großer Bremsfaktor herausgestellt. Siedow schlägt einen Aktionsplan für Inklusion vor, anhand dessen im Neustädter Land langfristig Barrieren für Menschen mit Behinderung abgebaut werden sollen.

Dörfer sind nicht barrierefrei

Sie habe viel Zeit mit Gremienarbeit und Kontakteknüpfen verbracht, etwa im Schulausschuss und Ratssitzungen, erzählt Siedow. Natürlich sei auch der direkte Kontakt zu Betroffenen Teil ihres Amtes: „Ich bemühe mich, so oft wie möglich erreichbar zu sein“, sagt die Beauftragte.

Im Februar 2020 organisierte sie ein erstes Treffen zum Erfahrungsaustausch, dabei wurde ihr gleich ein drängendes Problem vieler behinderter Menschen bewusst – fast alle Teilnehmer kamen aus Neustadt, kaum jemand aus den Dörfern. „Ich habe von einigen erfahren, die gerne gekommen wären, aber nicht barrierefrei zur Bushaltestelle gelangen können“, berichtet Siedow. Der entsprechende Ausbau vieler Haltestellen läuft bereits, doch manchmal endet die Barrierefreiheit direkt dahinter, wie etwa in Amedorf sichtbar ist. Analog besuchten zirka 200 Kinder mit Beeinträchtigungen Neustädter Schulen, diese seien jedoch oft nicht ausreichend barrierefrei gebaut.

Irene Siedow ist seit Oktober Behindertenbeauftragte für Neustadt. Quelle: Mirko Bartels

Siedow will neue Parkplätze schaffen

Ein weiteres Anliegen Siedows sind die Behindertenparkplätze in Neustadt. Zwar gibt es nominell eine ausreichende Anzahl der Plätze mit aufgemaltem Rollstuhlfahrer. Diese aber sind für Schwerstbehinderte gedacht, die einen entsprechenden Ausweis haben. „Aber auch viele mit geringeren Behinderungsgraden müssen dort parken, weil sie auf normalen Plätzen nicht genug Platz zum Ein- und Aussteigen haben“, so Siedow. Gerade die Parkplätze in der Kernstadt seien alt und damit zu klein. Damit jeder, der einen der Behindertenparkplätze wirklich benötigt, stets einen solchen findet, möchte sie breitere Stellplätze schaffen, ähnlich Eltern- oder Seniorenparkplätzen. Mit den Neustädter Supermarktbetreibern habe sie darüber bereits positive Gespräche geführt.

Investitionen bleiben wegen Corona auf der Strecke

Einen Großteil der Themen in den Bereichen Wohnraum, Inklusion und Mobilität konnte Siedow trotz Tatendrang jedoch noch nicht angehen. „Corona hat vieles ausgebremst“, sagt sie. Beispielsweise verzögerten sich die mit der Wirtschaftsförderung anberaumten Gespräche für eine barriereärmere Innenstadt, denn: „Wer gerade um seine Existenz fürchtet, kann nicht in eine Rollstuhlrampe investieren.“

Die Situation vieler Menschen mit Behinderung sei durch Corona weiterhin schwierig, erzählt Siedow. Viele seien zur Bewältigung des Alltags auf Außenkontakte angewiesen. Sie erlebe auch bei Menschen, die durch Krankheiten wie Rheuma oder Asthma beeinträchtigt seien, eine große Angst vor Ansteckung. Hinzu komme die Isolation durch ausfallende Selbsthilfegruppen. „Online funktioniert das nicht gut, nicht jeder kommt mit der Technik zurecht“, sagt sie.

Aktionsplan für zehn Jahre

Was Siedow in ihrem ersten Jahr als Behindertenbeauftragte gelernt hat: Viele der anzugehenden Dinge benötigten Zeit und Expertise. „Deshalb brauchen wir einen klaren Plan, wo wir stehen und was noch fehlt“, sagt sie. In einen solchen Aktionsplan will sie ihre gesammelten Erfahrungen einfließen lassen. Er soll langfristig für die nächsten zehn Jahre ausgelegt sein.

Von Alexander Plöger