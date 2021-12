Neustadt

Bald hat er sein erstes Jahr im Dienst der Stadt Neustadt vollendet. Seit dem 1. Januar ist Boris Korinth neuer Leiter der Stadtbibliothek Neustadt. Doch allzu viel Gelegenheit, sich öffentlich vorzustellen hatte der 38-Jährige mit dem herzlichen, lauten Lachen noch nicht. Stattdessen nutzte er die Zeit, um im Amt anzukommen und sich schon einmal gedanklich auf den bevorstehenden Umzug vorzubereiten.

Plan für neue Räume ist noch in Abstimmung

Wann genau der sein wird und wie die Räume im neuen Neustadttor am Bahnhof aussehen werden, all das sei noch nicht fertig abgestimmt, sagt Korinth. Nach der Zwischenlösung im Bürgersaal im Veranstaltungszentrum Leinepark mit lediglich 400 Quadratmetern Fläche (plus Büros) wird der Umzug in jedem Fall einen ordentlichen Schritt nach vorn bedeuten. Auch wenn nach ersten Festlegungen im Rat schon Stimmen aufkamen, die meinen, mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Medien brauche die Bibliothek der Zukunft vielleicht sogar weniger Platz als heute.

Das sieht Korinth noch nicht kommen. Sicher, der Online-Anteil wachse, sagt er, „aber wir haben schon einen guten Teil an physischen Medien.“ Die meisten Nutzer wollten eben lieber doch ein klassisches Buch in der Hand halten. „Wenn man den ganzen Tag auf Bildschirme guckt, ist es erholsam, Papier anzufassen“, sagt er. Dennoch sei das Team – außer Korinth arbeiten sieben Frauen in der Bibliothek – ständig damit beschäftigt, den Bestand zu sichten und zu prüfen. Was nicht ausgeliehen wird, fliegt raus, und was besonders oft ausgeliehen wird, muss ersetzt werden, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit.

Zukunftsidee: „Bibliothek der Dinge“

Korinth beschäftigt sich auch mit Zukunftskonzepten, sieht die Bibliothek als Kooperationspartner vieler Institutionen im Stadtgebiet und lässt im Gespräch beiläufig das Stichwort „Bibliothek der Dinge“ fallen. „Wer sagt denn, dass wir nur Bücher ausleihen können? Vielleicht gibt es im Sinne der Nachhaltigkeit hier auch andere Dinge, die man nicht kauft, sondern leiht“, erläutert er. Warum also nicht auch eine Schlagbohrmaschine aus der Bibliothek holen? Was da für Neustadt sinnvoll sei, müsse sich zeigen, dazu müsse man auch Bedingungen und Haftungsfragen klären. „Wenn die Leute bei allen möglichen Gelegenheiten sagen: ,Fragen wir doch in der Bibliothek’, dann habe ich mein Ziel erreicht“, meint Korinth, der vor seinem Dienstantritt in Neustadt in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover vor allem mit wissenschaftlicher Literatur zu tun hatte.

Buchtipps für den Gabentisch

Wer noch nicht weiß, welche Bücher er Lesefreundinnen und -freunden auf den Gabentisch legen will, für den hat der Fachmann einige Tipps in verschiedenen Genres, Umfängen und Preisklassen parat. Er selbst lese am liebsten Fantasy-Romane, sagt Korinth.

Paul McCartneys opulentes Werk „Lyrics“ soll eine Autobiografie ersetzen, für die der Beatles-Star nie recht die Zeit aufgebracht hat, wie er selbst sagte. Die zwei dicken und reich bebilderten Bände im Schuber beinhalten neben Songtexten des Musikers von 1956 bis heute auch Skizzen, Notizen und Gedanken. Eine Fundgrube für Fans, die beiden satten Bände im Schuber gibt es für 78 Euro.

Deutlich handlicher kommt der Band „Morgen, Klufti, wird’s was geben“ vom Autorenduo Klüpfel/Kobr daher. Die Geschichte besteht aus 24 humorvollen Weihnachtskatastrophen, die Freunde des grantigen Kommissars Kluftinger aus dem Allgäu genussvoll verschlingen werden. Ein kurzer Lesespaß von 144 Seiten, gebunden für 14 Euro zu haben. Wer einen kalkulierten Weihnachts-Verkaufserfolg wittert, liegt vielleicht auch nicht falsch. „Ist doch mal ein anderes Format“, sagt Korinth – wem es zu teuer ist, der leiht es eben in der Bibliothek.

Ebenfalls ein Krimi ist Korinths Empfehlung von der kanadischen Autorin Louise Penny: „Der vermisste Weihnachtsgast“, heißt der neunte Fall für ihren Chief Inspector Armand Gamache, der in einer verschneiten Landschaft der Provinz Québec spielt. Penny ist auch Co-Autorin einer weiteren Empfehlung Korinths: „State of Terror“, heißt der Politthriller, den sie gemeinsam mit der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Rodham Clinton verfasst hat – schon allein diese Namen dürften einen Publikumserfolg garantieren.

„Die ferne Hoffnung“, heißt der erste Teil der Hansen-Saga der deutschen Bestsellerautorin Ellin Carsta – mehr als eine Million Leser lägen nicht falsch, meint Korinth. Die historische Handlung der Reihe um die Hamburger Familie Hansen ist mit der deutschen Kolonialgeschichte verknüpft. „Das ist mal ein etwas unverbrauchter Bereich“, findet der Bibliothekar. Und lässt noch einmal sein herzliches Lachen hören.

Von Kathrin Götze