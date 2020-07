Neustadt

Sonne, Strand und Cocktails: Ab Freitag, 17. Juli, geht der Citybeach am Fuße von Schloss Landestrost in die zweite Runde. „Wir sind sehr froh, dass wir die Aktion trotz Corona durchführen können“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. An der Strandbar wird es dieses Jahr neben Bistro-Snacks und Getränken auch mehrere Veranstaltungen geben. Und weil die Bar im vergangenen Jahr gut ankam, können Neustädter das Strandfeeling nun sogar eine Woche länger auskosten.

Altbewährtes und Neues

Etwa 40 Tonnen Sand wurden am Freitag von der Baufirma Pietsch aus Empede auf einer Vlies-Unterlage verteilt. Auch die Verkaufsstände stehen schon. Stephan Iseke, Inhaber des Isy-Goings, und sein Team werden die Gäste mit kühlen Getränken versorgen. Gastronom Björn Penno vom Restaurant Jedermann’s hat sich in diesem Jahr mit Neueinsteiger Hussein Bachan zusammengetan: Zusammen werden sie unter dem Namen Frittenhimmel allerlei Kreationen, zum Beispiel Pommes mit Avocado, anbieten. „Das wird ein neues Konzept“, verrät Penno. Man werde jedoch wie gewohnt alles vorfinden, was man am Strand oder im Schwimmbad gern verzehre.

Anzeige

Das Programm: „Sehr spontan“

Der Citybeach ist für sechs Wochen geöffnet. Das Unterhaltungsprogramm ist offen gehalten, es soll möglichst bunt sein. Iseke hat bereits einige Ideen; von Sport-Workshops über Konzerte bis hin zu einem Flunkyball-Turnier. „Wir werden vieles sehr spontan planen“, sagt er. Manuel Kressler, Mitinhaber des Penthouse Neustadt, sorgt für weitere Höhepunkte: Die Penthouse-DJs werden regelmäßig am Citybeach vertreten sein. Den Auftakt nächste Woche macht der hannoversche DJ Oh.

Von Alexander Plöger