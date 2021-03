Neustadt

Gemäßigt zuversichtlich und mit der Hoffnung auf Lockerungen geht Neustadts DLRG ins Jahr 2021. Mehr Normalität wünschte sich deren Vorsitzende Stefanie Gödecke in der Onlinehauptversammlung. An Aktivitäten haben es die Rettungsschwimmer aber auch im zurückliegenden Corona-Jahr nicht mangeln lassen.

Keine Austrittswelle

Wasserrettungsdienst am Steinhuder Meer und an der Küste absolvierte die DLRG unter verschärften Bedingungen, Training gab es in den Monaten der Lockerung und die theoretische Ausbildung wurde auf den Computer verlegt. Den Lockdown nutzte die Ortsgruppe außerdem, um Ausbildungsfilme für den eigenen Youtube-Kanal zu erstellen. Die Aktivitäten sind von den Mitgliedern wahrgenommen und honoriert worden: Austritte habe es nur im üblichen Umfang gegeben, berichtete Gödecke. Es fehlten allerdings Neueintritte.

Vorsitzende Gödecke seit 25 Jahren in der DLRG

Was auch bei dieser Versammlung nicht fehlte, war der Dank an langjährige Mitglieder: Udo Czernay, Klaus-Jürgen Czimczik und Helmut Müller wurden für ihre 60-jährige Mitgliedschaft, die Vorsitzende selbst für 25 Jahre in der DLRG ausgezeichnet. Thorsten Stock erhielt das Verdienstabzeichen der DLRG in Bronze.

Von Beate Ney-Janßen