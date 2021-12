Neustädter Land

Weihnachtsmärkte mussten zuletzt ausfallen – doch ganz wollen die Neustädterinnen und Neustädter auf ein Gemeinschaftsleben auch in Corona-Zeiten nicht verzichten. Insbesondere in den Dörfern finden sie Gelegenheit, sich die Weihnachtstage gegenseitig zu versüßen – hier einige Beispiele:

Weihnachtsritt in Dudensen

Wenige Tage vor dem Fest hörten Dudenserinnen und Dudenser Hufgeklapper und Weihnachtsmusik durch die Straßen klingen. Eine sechsköpfige Gruppe Weihnachtsfrauen ritt und marschierte durch das Dorf. Wer seine Nase rechtzeitig zur Tür herausstreckte, wurde mit einem „Ho, ho, ho“ und Süßigkeiten belohnt. Pferde und Menschen waren mit Weihnachtsmützen und -mänteln, Bärten, Rentiergeweihen und sogar mit Lichterketten verkleidet. Im Bollerwagen, gezogen von Isabel Kopischke und Henrike Bartels, häuften sich die süßen Leckereien, und eine Musikbox beschallte die Straße mit Weihnachtsliedern.

„Die Idee ist uns im vergangenen Jahr bei einem unserer gemeinsamen Ausritte gekommen. Es ist eine rein private Aktion, die einfach nur Freude verbreiten soll“, sagt Annika Kirchhoff. Sie kündigte den Ritt über ihren Whatsapp-Status und in der Dudenser Facebook-Gruppe an. Die Resonanz war außerordentlich groß, und so verteilten die Weihnachtsfrauen viele Süßigkeiten im Dorf.

Damals waren sie nur zu dritt. Doch schon in diesem Jahr wuchs die Gruppe auf doppelte Stärke. „Darüber freuen wir uns sehr. Und es könnte sein, dass es sich zu einer Tradition in Dudensen entwickelt“, sagte Kirchhoff mit einem Augenzwinkern.

3G-Rundgang in Bevensen

Annika Lüßenhop (von links), Nadine Schnepel, Heidi Lüßenhop, Karin Köhler-Struß und Marlene Backhaus verteilten Weihnachtsfreude in Bevensen. Quelle: privat

Zu Fuß, aber ebenfalls wunderschön zurechtgemacht, haben sich die Bevenserinnen vom Orga-Team der Dorfgemeinschaft auf den Weg gemacht. Sie hatten die Bevenser Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus absagen müssen, und auch ein Fest auf dem Spielplatz gestaltete sich schwierig. Da entschlossen sich die fünf Frauen, die den „harten Kern“ des Teams bilden, sich eben selbst auf den Weg zu machen. Von der Zeitungszustellerin erfuhren sie, dass die 157 Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt 67 Haushalte bewohnen. Das müsste doch zu schaffen sein, so der Vorsatz.

Einweckgläser mit Schmuck und Kerze bastelten die Bevenserinnen für alle Haushalte im Dorf. Quelle: privat

Mit liebevoll gebastelten Windlichtern in Einweckgläsern als Adventsgabe wandelten die Bevenserinnen auf ihrer Tour die Abkürzung 3G in „Gedicht, Glühwein, Gebäck“ um. Sie zogen ein rollendes Musikmobil hinter sich her, das sonst auf Boßeltouren Stimmung verbreitet, und spielten Musik von einer Weihnachtslieder-Playlist. Noch während sie unterwegs waren, gingen die ersten Dankesbotschaften in der Bevenser Whatsapp-Gruppe ein. „Es hat mächtig Spaß gemacht“, sagt Heidi Lüßenhop vom Orga-Team anschließend, „aber das nächste Mal wollen wir lieber wieder alle zusammen feiern.“

Gemeinsam geschmückte Bäume

Sabine Langer ist begeistert: Alle dürfen sich beteiligen und den Weihnachtsbaum vor der Kirche in Eilvese schmücken. Quelle: privat

Deutlich weniger technisch durchdrungen, aber ebenfalls schön sind gemeinschaftlich geschmückte Bäume in den Dörfern. Die einen gehen in die freie Landschaft und behängen eine Tanne oder Kiefer dort mit Kugeln und anderem Schmuck, um Spaziergänger zu erfreuen. So geschehen beispielsweise am Steinhuder-Meer-Rundweg bei Mardorf oder im Klosterforst bei Mariensee. Andere stellen einen Baum zum Schmücken an zentraler Stelle im Dorf auf und laden die Nachbarn ein, sich am Gemeinschaftswerk zu beteiligen. Solche Bäume stehen zum Beispiel in Mandelsloh, Eilvese oder Schneeren.

Von Susann Brosch und Kathrin Götze