Neustadt

Ein gutes halbes Jahr ist die Neustädter Fairkauf-Filiale jetzt in Betrieb – und Klaus Hibbe, Co-Geschäftsführer der Sozialkaufhäuser in der Region Hannover, ist zufrieden mit der Resonanz. Mit großem Andrang war die neue Filiale im Gewerbegebiet Ost im Juni gestartet. Inzwischen kommt die Kundschaft nicht mehr ganz so heftig herbeigeströmt. Doch das hat vor allem mit der Sorge um die neue Corona-Variante zu tun.

Stadt Neustadt zeichnet Genossenschaftsanteile

„Drei Tage lang hatten wir hier 2G, jetzt gilt die FFP2-Maskenpflicht“, sagte Hibbe bei einem Pressetermin am Dienstag. Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst kam, um eine Mitgliedschaftsurkunde für die Fairkauf-Trägergenossenschaft abzuholen. Nach Ratsbeschluss hat die Stadt nun 30 Genossenschaftsanteile à 50 Euro gekauft. Auf diese Weise unterstützen bislang rund 300 Genossenschaftsmitglieder das gemeinnützige Unternehmen, das Stammkapital liegt bei rund 240.000 Euro. Jeder und jede kann Mitglied werden.

„Das Haus übernimmt hier in der Stadt eine wichtige Aufgabe“, sagte Herbst bei dem Treffen, „mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als klar war, dass Fairkauf nach Neustadt kommen würde.“ Das soziale Kaufhaus hat eine Funktion übernommen, die zuvor das Möbellager der Volkshochschule innehatte. Es ist Arbeitsplatz für Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben.

Jobcenter vermittelt viele Mitarbeitende

Das funktioniere in Neustadt aktuell deutlich besser als beispielsweise in Hannover, berichtete Hibbe. „Das Jobcenter hier zeigt ein außergewöhnliches Engagement“, bescheinigte er. Fast alle angebotenen Maßnahmenplätze seien belegt. Von 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind sieben festangestellte Profis. Anleitung bei Verkauf und Möbeltransporten obliegen ihnen ebenso wie die soziale Betreuung der Langzeitarbeitslosen.

Hochwertige Spenden und interessierte Kunden – Neustadts Fairkauf-Haus ist gut gestartet. Quelle: Kathrin Götze

Fünf Mitarbeitende sind im Bundesprogramm „Bürgerarbeit“ beschäftigt, das für fünf Jahre Arbeitsplätze zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt finanziert. Sieben absolvieren eine Qualifizierung, und die übrigen zehn tasten sich mit sogenannten Arbeitsgelegenheiten wieder an den Berufsalltag heran. „Das sind die sogenannten Ein-Euro-Jobs. Dafür gibt es inzwischen allerdings 1,30 Euro pro Stunde Mehraufwandsentschädigung, und die Regelleistungen laufen ungekürzt weiter“, erläuterte der Kaufhauschef.

Andree Borchers leitet die Filiale

Andree Borchers leitet die Neustädter Fairkauf-Filiale. Quelle: Kathrin Götze

Dabei sei das Geld sicher hilfreich, besonders viel bedeute es auch, eine Beschäftigung und eine Aufgabe zu haben und zu einer Gemeinschaft zu gehören. „Hier hat sich schon ein gutes Team geformt, gerade gab es ein gemeinsames Weihnachtsessen in der Filiale“, berichtete Hibbe. Ansprechpartner für Kunden und Spender vor Ort ist Filialleiter Andree Borchers. Hibbe selbst hat seinen Schwerpunkt in Hannover, lässt sich aber auch in der Filiale in seiner Heimatstadt ab und zu blicken.

Dann sieht er, dass hier im ländlichen Umfeld die Qualität der gespendeten Ware besonders gut ist. Auch am Dienstag kamen stetig Spender, die allerhand gut Erhaltenes ins Geschäft brachten. „Sachen, wie Sie sie auch noch an Freunde verschenken würden, die können wir hier auch verkaufen“, gab Hibbe als Merksatz mit.

Von Kathrin Götze